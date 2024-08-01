上萬粉湧戴資穎IG「羽壇女F4也來」！陳雨菲暖留：妳真的很棒

▲戴資穎曾與安洗瑩、山口茜、陳雨菲合照。（圖／翻攝戴資穎臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣羽球天后戴資穎巴黎奧運最後一舞負傷拚戰，最終無緣女單8強。戴資穎在IG留下522字感言後，又透過限時動態發文，直言曾經好想原地放棄，還好最終沒有放棄，「我想當時如果就這樣放棄，會比現在更難受。」貼文吸引球迷和好友留言打氣，包括羽壇女F4的韓國球后安洗瑩，中國球后陳雨菲也暖回，「還想再說一次，妳真的很棒」。

戴資穎賽後在IG寫下本屆奧運感言，「謝謝大家的訊息，謝謝大家的鼓勵」，淚灑球場並不是她想要的，也沒有想要讓大家知道她受了傷，但這結果是預料中的事，因為這一個月的狀態並不好，腳傷相當嚴重。

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戴資穎表示，這幾個月以來，一直沒能正常訓練，「知道大家對我的期待，輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」

貼文不只看哭成千上萬粉絲，也吸引好友留言，依瑟儂就用英文回覆，「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳」，並附上一張與戴資穎的合照。另外，中國名將陳雨菲也暖心回覆，「還想再說一次，妳真的很棒」，美好友誼讓網友們動容。