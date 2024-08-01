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「吳琴戰隊」氛圍佳提升吳詩儀信心！教練：盼接下來獎牌一直來

▲「拳擊美少女」吳詩儀進軍4強。（圖／中華奧會提供）

▲「拳擊美少女」吳詩儀(中)進軍4強，教練柯文明(左)。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「拳擊美少女」吳詩儀確定進軍巴黎奧運女子拳擊60公斤項目4強，確定摘下獎牌，同時是中華代表隊全隊在本屆奧運的第一面牌，教練柯文明受訪直言，很開心是吳詩儀摘下第一面牌，他期許接下來獎牌能一直進來，希望大家為中華隊集氣。

8強賽第一回合打完，吳詩儀以2比3暫時落後，柯文明教練透露，「我們在訓練的過程，都有去做一些模擬的東西，輸跟贏要怎麼去處理，在第一回合的過程其實詩儀還放得不算開，一開始我們設定的先發制人的戰術，她第一回合沒有做到，但第二回合做到了，那第三回合就是憑她的毅力跟意志力跟平常的訓練。」

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來自厄瓜多的對手帕拉修斯(María José Palacios)本戰非常難纏，跟吳詩儀戰的不分軒輊，柯文明教練指出，「這個對手是南美洲的，力量特別大，所以多少給吳詩儀造成一定的壓力，不過她這次能夠進4強，也能證明說她有把平常訓練，所累積的這些實力都展現出來。」也強調對吳詩儀有信心，相信她能朝決賽走。

吳詩儀先前受訪曾透露，以往自己比較沒自信，但此役她頻頻展現出自信心，還罕見做出激動慶祝動作，柯文明教練透露，有透過隊友陳念琴帶領整個團隊頻繁交流，甚至吳詩儀跟陳念琴還組成「吳琴戰隊」，讓整體團隊的氛圍大大提升，是加強吳詩儀自信心的因素之一。

終於代表中華隊摘下第一面獎牌，柯文明透露雖然有些無形的壓力，但是所有選手就是在場上盡力拚，不去想太多，把訓練的成果都展現出來，他強調，「感謝大家，整個中華隊的團隊一直屏氣凝神的在等這個第一面的獎牌，我也很高興能夠是吳詩儀拿到這面獎牌，當然我們繼續希望未來的這些中華隊選手，明天、後天獎牌能夠一直進來，大家一起集氣加油！」

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