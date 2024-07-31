運動雲

>

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎輝煌生涯最後一舞，最終止步巴黎奧運小組賽，她在生涯最後一戰對上多年好友依瑟儂，小戴雖未處於最佳狀態，但她直到最後一刻都沒放棄，首局為化解局點奮不顧身撲地擦傷了手肘，第2局她也奮力追分，以直落2落敗後，依瑟儂來到小戴身邊，兩人深深擁抱，雙雙不捨哭了。

▲▼台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

▲台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎連續2屆奧運關鍵戰役都對上泰國好友依瑟儂，兩人上屆東京奧運8強賽上演「史詩級」對決，小戴輸1贏2後來居上，依瑟儂奪牌夢碎傷心痛哭，還是大方祝福好友小戴「贏到最後」，真摯友誼感人至深。

3年後，戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，小組賽意外又與依瑟儂同組，兩人首場小組賽都擊敗譚蓮妮，今日上演「好友對決」最終章，爭搶唯一一張晉級門票。

▲▼台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

▲▼台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，紅了眼眶。（圖／中華奧會提供）

▲▼台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

戴資穎終場以19比21、15比21不敵依瑟儂，無緣本屆巴黎奧運8強，輝煌生涯也畫下句點。小戴在生涯最終戰展現不放棄的精神，首局為化解局點奮不顧身撲地擦傷了手肘，因此破皮流血，第2局大幅落後，她也不斷與自己對話，持續追趕分數。

儘管戴資穎最終遭直落2輸球，但她永不放棄的精神與球后的風采，永遠留在大家心中。賽後依瑟儂來到小戴身邊，兩人緊緊相擁，身為多年好友，雙方都紅了眼眶，今日是兩人生涯36度對決，是女單史上最多次對戰紀錄，多年來既是敵人又是好友的真摯情誼，一個深深擁抱道出了捨不得說出口的再見。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球戴資穎2024奧運台灣之光巴黎奧運依瑟儂影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

快訊／撂倒中國分組第1闖8強　麟洋配親曝：我們要展現拚搏態度

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

快訊／詹家姊妹女雙首戰落馬　不敵衛冕冠軍止步32強！

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

麟洋配拚從「死亡D組」突圍　小組賽最終戰靠自己贏4連勝最穩

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

快訊／離譜誤判讓黃筱雯8強沒了！　劉宗泰：她的實力還不用退休

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

熱門新聞

快訊／麟洋配擊敗中國強敵！　4連勝分組第1挺進男雙8強

快訊／戴資穎拚到流血0比2不敵依瑟儂　巴黎最後一舞遭淘汰

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

2張圖看中華隊巴黎奧運第5日賽程　戴資穎、麟洋配拚晉級8強

戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1麟洋配4連勝分組第1挺進男雙8強

2戴資穎拚到流血　最後一舞遭淘汰

3戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

4林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　真相大逆轉

5巴黎奧運第5日賽程　戴資穎拚8強

最新新聞

1全紅嬋奪金「討親親」　最後自己啵上去

2奧運終戰輸依瑟濃　戴資穎：蠻殘酷的

3周天成直落2過關　晉級男單16強

4戴資穎瀟灑道別退休願望曝

5戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

巴黎奧運塞納河上登場　史上首見戶外搭船開幕

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366