戴資穎生涯「最終戰」敗給好友依瑟儂　兩人賽後擁抱不捨哭了

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎輝煌生涯最後一舞，最終止步巴黎奧運小組賽，她在生涯最後一戰對上多年好友依瑟儂，小戴雖未處於最佳狀態，但她直到最後一刻都沒放棄，首局為化解局點奮不顧身撲地擦傷了手肘，第2局她也奮力追分，以直落2落敗後，依瑟儂來到小戴身邊，兩人深深擁抱，雙雙不捨哭了。

▲台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

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戴資穎連續2屆奧運關鍵戰役都對上泰國好友依瑟儂，兩人上屆東京奧運8強賽上演「史詩級」對決，小戴輸1贏2後來居上，依瑟儂奪牌夢碎傷心痛哭，還是大方祝福好友小戴「贏到最後」，真摯友誼感人至深。

3年後，戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，小組賽意外又與依瑟儂同組，兩人首場小組賽都擊敗譚蓮妮，今日上演「好友對決」最終章，爭搶唯一一張晉級門票。

▲▼台灣球后戴資穎打完生涯最終戰，紅了眼眶。（圖／中華奧會提供）

戴資穎終場以19比21、15比21不敵依瑟儂，無緣本屆巴黎奧運8強，輝煌生涯也畫下句點。小戴在生涯最終戰展現不放棄的精神，首局為化解局點奮不顧身撲地擦傷了手肘，因此破皮流血，第2局大幅落後，她也不斷與自己對話，持續追趕分數。

儘管戴資穎最終遭直落2輸球，但她永不放棄的精神與球后的風采，永遠留在大家心中。賽後依瑟儂來到小戴身邊，兩人緊緊相擁，身為多年好友，雙方都紅了眼眶，今日是兩人生涯36度對決，是女單史上最多次對戰紀錄，多年來既是敵人又是好友的真摯情誼，一個深深擁抱道出了捨不得說出口的再見。