隊友幾乎搬離選手村！　美網球新星高芙還在：納達爾也住選手村

▲高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運正如火如荼的展開，卻多次傳出不滿選手村消息，《ESPN》也特別報導選手村現況，並採訪美國女網新星高芙(Coco Gauff)。

根據報導，多數美國網球選手都已經搬離選手村，但高芙卻還留在選手村，「我幾乎是唯一還留在選手村裡的。」高芙表示，「一開始我也想搬走，但我不斷在選手村遇到值得欽佩的運動員，而且納達爾(Rafael Nadal)也住在選手村裡。所以我就想說，如果他可以做到，我也可以做到，但我現在懂為什麼要搬了。」

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住在選手村能與世界各地的選手交流，但對於極具專心備戰的選手來說，並不一定是理想的環境。而本次巴黎奧運以「環保」為主，使用100%可回收的紙板床墊、房間不安裝空調，而是配備地熱冷卻系統，食物採用當地食材為主。

但選手村卻不斷傳出選手抱怨，澳洲水球選手柯恩斯（Matilda Kearns）就在社交媒體表示需要按摩緩解睡在床墊上的傷害；而美國隊則在一開始就指出空調的重要性，最後決定自行攜帶移動式空調。

▲各國選手們抱怨，巴黎奧運選手村的床非常難睡，且房間沒有安裝冷氣。（圖／達志影像／美聯社）

食物則被點名品質跟量都不好，據《泰晤士報》報導，英國隊抱怨烤雞和雞蛋特別短缺，還有選手吃到沒煮熟的肉，也讓英國代表團聽聞此事後，派出廚師為英國隊供餐。

不過據《ESPN》最新報導，巴黎奧會表示已提高食物品質跟數量，每天提供700公斤雞蛋、500公斤的烤雞肉、200公斤的牛肉，並且分發超過1000個法國麵包。

▲巴黎奧運選手村餐廳。（圖／路透）

交通也受到選手抱怨，因為選手也必須搭乘炎熱的巴士來往場館跟選手村，因此已經有6名南韓游泳選手無法忍受，選擇離開選手村，搬到距離場館只要走路5分鐘就到的飯店。

不過多數選手仍住在選手村，除了可以使用選手村中的診所、咖啡廳，以及沙龍店等，還能與其他選手交流，建立彼此的友誼，前英國球王穆雷(Andy Murray)就相當喜愛選手村，特別喜歡其他選手交換徽章。

▲選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）