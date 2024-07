「為何總是發生在我身上」　高芙激烈爭執沮喪落淚

▲高芙(Coco Gauff)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴黎奧運網球女單16強,世界排名第2、美國「天才少女」高芙(Coco Gauff)以6比7(7)、2比6爆冷不敵克羅埃西亞好手維基奇(Donna Vekić)遭淘汰,在比賽中高芙因為一個延遲判決而與主審產生激烈爭執,甚至一度落下淚水,並直言「這種事總是發生在我身上,每一次」。

Coco Gauff had an argument with umpire when she was down a set and facing break point, she was in tears after the ruling in match against Donna Vekic. #Paris2024 pic.twitter.com/glMtR8CuEv

首盤遭維基奇連保帶破的逆轉後,高芙在第2盤希望能延長戰線。高芙在一次發球局的來回中,維基奇的回拍球落在底線線內,主審卻在高芙回擊球後才大叫,而不是之前,這讓高芙錯失了挽回局數的破發點,主審坎皮斯托爾(Jaume Campistol)的失誤也成為影響戰局的轉捩點。

Moment of the controversial break point at 3-2 (40-30) where Coco Gauff misses her shot against Donna Vekic. Ball was in and line judge seems to have shouted after she took the shot not before. pic.twitter.com/wwRR7N47dI