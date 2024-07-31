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「為何總是發生在我身上」　高芙激烈爭執沮喪落淚

▲高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

▲高芙（Coco Gauff）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴黎奧運網球女單16強，世界排名第2、美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）以6比7（7）、2比6爆冷不敵克羅埃西亞好手維基奇（Donna Vekić）遭淘汰，在比賽中高芙因為一個延遲判決而與主審產生激烈爭執，甚至一度落下淚水，並直言「這種事總是發生在我身上，每一次」。

首盤遭維基奇連保帶破的逆轉後，高芙在第2盤希望能延長戰線。高芙在一次發球局的來回中，維基奇的回拍球落在底線線內，主審卻在高芙回擊球後才大叫，而不是之前，這讓高芙錯失了挽回局數的破發點，主審坎皮斯托爾（Jaume Campistol）的失誤也成為影響戰局的轉捩點。

當下高芙馬上跑去找主審據理力爭，「我從不爭論這些判罰，但卻在我回擊之後才判定，這不應該」高夫對主審說道，「這甚至不是一種觀念，而是規則」。

「這些分數都是大事，通常事後他們會道歉，這就是令人沮喪的點，比賽結束後，抱歉這兩個字對你沒有幫助，」高夫表示。「當然，我不能說如果我贏了那一分我就會贏得比賽」。

今年法網高芙就有因誤判而與主審爭執到哭的先例，「在法國網球公開賽上，這種事總是發生在我身上，每一次」，高芙說道，「這已經是今年第四次、第五次發生了」。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運網球2024奧運國際高芙

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