與日本鏖戰到延長賽險勝　溫班亞瑪：從日本身上學到很多

▲溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與富樫勇樹。（圖／路透）

實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運男籃小組賽，地主法國與日本鏖戰到延長賽，最終法國以94比90獲勝，賽後法國「斑馬」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)表示從日本身上學到很多。

日本男籃主力八村壘因2次違反運動精神犯規，在正規比賽還剩8分鐘時下場，後衛河村勇輝飆進全場最高29分，附帶7籃板6助攻，可惜最終輸給法國史崔澤爾(Matthew Strazel)4分打，以4分之差落敗，小組賽2連敗。

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▲八村壘第2次違反運動精神犯規。（圖／路透）

在一片不看好中，日本隊的表現超乎想像，也讓對手溫班亞瑪在賽後表示，「日本隊確實掌握了自己的風格，熟知如何運用自己的力量，我們從他們身上學到了很多。」

溫班亞瑪也談到同樣在NBA的八村壘，「他在日本跟NBA不同，在日本他就是X因子，同時他是一位非常具有侵略性跟力量的球員，每次跟他對戰都很有趣。」

根據日媒《Sponichi Annex》報導，整場表現最好的河村勇輝對於這場失敗相當沮喪，「我們是來贏球的，不是來打出一場好比賽的，我們一直相信自己能做到，並為此做好了準備。當然，這次沒能獲勝並不代表之前所做的一切都是白費的，但如果只看這場對法國的比賽，我們只有一次機會，我自己沒能握住機會，對隊友們感到很抱歉。」

日本男籃下一場將對上同樣2連敗的巴西，爭奪小組第3名，對此渡邊雄太表示，「今天我們有很多積極的表現，也有需要反省的地方，該忘記的地方我們也會忘記，然後迎接下一場比賽。」