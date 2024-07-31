日體操男團逆轉奪金！獲《灌籃高手》名言鼓舞　網淚︰他們沒放棄

▲日本體操男團在巴黎奧運決賽上演大逆轉，教練賽後也貼出《灌籃高手》作者井上雄彥致贈的插畫。（圖／翻攝自X、達志／美聯社）

圖文／CTWANT

2024巴黎奧運競技體操項目，日本隊在男子競技體操團體決賽，靠著最後一項得到43.565分，最終以259.594分逆轉擊敗中國隊，摘下金牌。事後教練透露，人氣漫畫家井上雄彥「助攻」團隊，用一張親筆簽繪鼓舞，畫中的安西教練說著名言，「現在放棄的話，比賽就結束了」，完美契合日本隊奇蹟式逆轉勝劇情。

擔任日本男子體操代表隊教練的水鳥壽思，30日在個人社群平台「X」發文，分享日本隊賽前曾獲得一張來自舉世知名的經典運動漫畫《灌籃高手》的作者井上雄彥，特別親自繪製的簽名圖繪，上面除了有《灌籃高手》的男主角櫻木花道、宮城良田和安西教練，井上雄彥還寫上了一段訊息。

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▲《灌籃高手》的作者井上雄彥，特別親自繪製的簽名圖繪。（圖／翻攝自X）

原來，井上雄彥在繪圖中寫下安西教練、同時也是《灌籃高手》最經典的名言，「現在就放棄的話，比賽就結束了」，同時還寫著，「加油！日本代表！」據水鳥壽思表示，「我們直到最後都沒有放棄！相信只要不放棄，繼續堅持下去，機會就會到來！非常感謝！」

這次出戰本屆奧運的日本男子體操隊成員，包括萱和磨、橋本大輝、杉野正堯、岡慎之助和谷川航，他們在決賽初期因失誤陷入落後，所幸後續回穩，並在前5個項目結束時以216.029分排在第二、落後中國隊3.267分，沒想到中國選手蘇煒德在最後的單槓項目出現「兩次掉槓」的離譜失誤，最終只拿11.600分，而橋本大輝最後將功贖罪、頂住壓力拿下14.566分，幫助日本男團完成大逆轉。

▲日本體操男子團隊巴黎奧運逆轉奪金。（圖／達志／美聯社）

貼文曝光後，網友紛紛表示，「這真的是太熱血了！」「哇，讓我看得忍不住哭出來了」、「他們直到最後都沒有放棄，這種態度實在太棒了」、「這真是一場令人驚嘆的比賽」；另有人提到，井上雄彥並非第一次主動鼓勵現實運動中的選手們，是非常值得尊敬的日本漫畫家。更有不少人讚賞，日本男子體操代表隊的選手們，最後是靠自己貫徹安西教練的名言，在賽場上展現永不放棄的運動家精神。

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