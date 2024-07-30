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劍神張家朗衛冕創紀錄！義網友「不滿裁判」湧IG痛罵：偷走金牌

「香港劍神」張家朗本次奧運成功於男子個人鈍劍項目衛冕，擊敗義大利對手。（翻攝自張家朗 Edgar Cheung Ka Long臉書）

▲「香港劍神」張家朗本次奧運成功於男子個人鈍劍項目衛冕，擊敗義大利對手。（翻攝自張家朗 Edgar Cheung Ka Long臉書）

圖文／鏡週刊

香港隊在本屆巴黎奧運擊劍項目繳出精彩表現，除了江旻憓於女子個人銳劍賽事摘金，「劍神」張家朗台灣時間今（30）日凌晨也在男子個人鈍劍項目擊敗義大利對手衛冕成功。不過，決賽中來自台灣的裁判黃皓志卻被認為有一些爭議判決，引起討論。義大利網友更憤怒灌爆張家朗IG，認為他偷走金牌、可恥。

27歲的張家朗2021年在東京奧運擊劍項目奪金榮耀香港，今年再度出征巴黎奧運，金牌戰上，雖然一度落後義大利對手馬基（Filippo Macchi）成12：14，但張家朗成功化解多個賽末點，不負眾望於男子個人鈍劍項目逆轉衛冕成功。

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而張家朗這次取勝，也成為自1956年法國的多里奧拉（Christian d'Oriola）以來，睽違68年首度有人在該項目連霸，也是香港隊史上首次有人連續贏得2面奧運金牌。賽後張家朗受訪，表示自己要把金牌獻給父親與教練。

只是，這場比賽中來自台灣的裁判黃皓志被認為有諸多爭議判決，引起香港及義大利網友不滿。根據比賽規則，雙方若是戰成14：14平手時，需要以「決一劍」定勝負。只不過在第一次與第二次「決一劍」時，張家朗與馬基均刺中對方，但黃皓志看了影片回放後都表示攻擊無效，直到第三次雙方再度互相刺中，黃皓志看了影片才認定張家朗得分獲勝，因此義大利網友大怒認為是黃皓志偏袒香港。

港媒《香港01》報導，擊劍的得分與有無進攻意圖和取得進攻權有關，但每個劍手和裁判都有不同詮釋，前兩次「決一劍」時，其實裁判都可以判給其中一方，但黃皓志都判定無人得分，讓雙方教練都激動喊聲。而最後一次「決一劍」，張家朗認為自己擋掉對方再回擊，馬基則認為是自己拍掉張家朗的劍還擊得分，最終黃皓志判給張家朗，也讓馬基的教練上前抗議。

除了「決一劍」爭議，比賽當中黃皓志還有對於進攻權轉換、雙方停頓再起的判決不一等引起討論，也讓他的個人IG遭網友留言質疑。此外，部分激進的義大利網友更跑到張家朗的IG洗版留言，認為他偷走金牌、怒罵他可恥等，不過香港網友也不甘示弱回擊。


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