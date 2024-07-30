逆轉衛冕奧運滑板金牌　堀米雄斗：感覺就像一場夢

▲堀米雄斗。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

日本滑板名將堀米雄斗在巴黎奧運男子街頭滑板項目比賽，最後一個回合以近乎完美的表現奪下97.08的高分，以0.1分之差超越美國好手伊頓（Jagger Eaton），最後以總分281.14分完成大逆轉，成功衛冕男子街頭滑板奧運金牌。

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堀米雄斗在第2項大招項目時，雖然第1回合拿到94.16分，但後面第2、第3和第4回合均無功而返，眼看比賽勝負岌岌可危，堀米雄斗在最後一次嘗試中用Nollie270的技巧獲得97.08的高分，由於伊頓和休斯頓（Nyjah Huston）在各自的第五次機會中均沒能發揮而遭淘汰，堀米雄斗反敗為勝，成功衛冕。

「這意味著一切，」堀米雄斗賽後說道，「感覺就像一場夢，一個活生生的夢，這太瘋狂了，之前在東京奧運沒有人在觀眾席，沒有人群，所以這次我很高興和這裡的所有粉絲在一起，這是一個特殊的時刻」。

美國伊頓以281.04分在巴黎奧運摘銀，他的同胞休斯頓則拿下279.38分奪銅，「競爭的水平令人難以置信」伊頓說道，「我的意思是，這可以說是滑板歷史上最偉大的決賽，能參與其中真的很特別」。

29歲的隊友休斯頓則接著補充說，比賽結束一小時後，自己仍然對脖子上掛著的獎牌感到敬畏，「看著它真是令人無法置信，我以前獲得過很多X Games金牌，但沒有一個看起來像這樣或感覺像這樣的獎牌」。