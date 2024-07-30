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巴黎奧運「日本已奪6金」制霸！PTT點名2項超強：職人精神

▲▼日本掌旗官亞洲舞王半井重幸、最美劍士江村美咲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運日本隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

2024巴黎奧運正如火如荼展開，目前日本以「6金2銀4銅」暫居第一，就有台灣網友驚呼，「日本奧運也太強了吧，怎麼做到的？」話題掀起熱烈討論，不少人直言，「問就是職人精神」、「高中體育聯賽インターハイ選秀超猛」。

網友一早在PTT發文表示，「剛剛看到日本拿6金了，目前世界排名第一，大部分是柔道跟滑板。有個14歲妹妹拿滑板金牌，也有體操男子金牌，日本是怎麼培養出那麼多金牌的？」

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對此，鄉民紛紛回應，「他們很重紀律，練習很能吃苦」、「因為他們的小學生、國中生都能拯救世界」、「社團文化」、「這2個都是當主辦國時加入的項目」、「日本強項就柔道，這本來就他們的金庫，後面田徑應該就沒他們的事了，但體操這面含金量爆高」、「人家很認真在推廣運動的」、「人家三點下課玩社團，台灣做得到嗎？」「高中社團活動」。

▲奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本14歲吉澤戀在奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

說到滑板街頭項目，這次日本將金銀牌全打包帶走，其中金牌得主「吉澤戀」，目前還是位國三生，她因哥哥的緣故，7歲就投入滑板競技，從2021年拿下日本全國第5名，並於2022年進軍國際賽事，在這回的巴黎奧運，更以272.75分摘金。

至於柔道項目，日本好手阿部一二三在男子66公斤級決賽中擊退巴西選手利馬，成功衛冕冠軍寶座。不過上一屆同樣奪金的妹妹阿部詩，這次在女子52公斤級陷入苦戰，最終連爭取銅牌的機會都沒有了。

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關鍵字： 奧運日本金牌熱議體操

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