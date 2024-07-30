拒跟俄羅斯選手握手　烏克蘭女將奪擊劍銅牌：獎牌都像黃金

▲哈蘭（Olga Kharlan）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近年來因戰爭因素導致運動發展受到限制的烏克蘭，在昨（29日）巴黎奧運擊劍項目中傳出捷報，33歲老將哈蘭（Olga Kharlan）在落後六分的情況下以15比14擊敗南韓選手崔世彬，完成驚天逆轉，奪得女子擊劍銅牌，賽後哈蘭也表示這面獎牌是獻給所有烏克蘭人。

'I dedicate this medal to Ukraine, to the Ukrainian armed forces, to Ukrainian athletes who couldn't compete at the Olympics because they were killed by Russia': powerful words of Olga Kharlan after winning bronze in fencing for Ukraine today #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/JcGgzm7gdQ [廣告]請繼續往下閱讀... July 29, 2024

久戰奧運沙場的哈蘭，過去曾代表烏克蘭參加4屆奧運，收穫1金1銀2銅的好成績。本屆巴黎奧運哈蘭在擊劍女子個人軍刀銅牌戰中對上南韓選手崔世彬，崔世彬在比賽前段大放異彩，一度以11比5領先，但哈蘭不輕言放棄，連追7分取得12比11反超，緊接著崔世彬連奪2分，13比12要回領先，最後哈蘭重整旗鼓，以15比14逆轉贏得比賽奪下銅牌。

“Ukraine, I love you, this is for you, my dear, this is for you!”



Olga Kharlan wins bronze in women’s sabre at the 2024 Olympics. This is Ukraine’s first medal at the games. pic.twitter.com/CFIQu4nQCW — Saint Javelin (@saintjavelin) July 29, 2024

賽後哈蘭用塗有代表烏克蘭黃色和藍色指甲油的手數到5，代表這位5屆奧運選手贏得了職業生涯第5枚獎牌，而這枚獎牌的意義與前面4枚截然不同，「我為我的國家帶來了一枚獎牌，這是第一枚獎牌，這對我們所有在這裡的運動員來說將是一個良好的開始，因為在國家發生戰爭時，比賽真的很艱難」，哈蘭說道，「獎牌都像黃金一樣，我不在乎它是銅的，對我來說就像金子」。

此前哈蘭因在贏得比賽後拒絕與俄羅斯對手握手而被取消去年世錦賽（奧運資格賽關鍵賽事）的參賽資格，後來在越來越多的反對質疑聲浪後，國際奧委會介入並給予哈蘭例外，保證她奧運參賽資格，擊劍管理機構取消了哈蘭比賽禁令，並很快將「是否握手」改為自由意志。

「我可以說我不會改變任何事情，」哈蘭在談到她是否認為自己的奧運夢想已經結束時說道，「我所經歷的，它代表了我的國家，我不會改變任何事情，因為這是我的故事」。