拒跟俄羅斯選手握手　烏克蘭女將奪擊劍銅牌：獎牌都像黃金

▲哈蘭(Olga Kharlan)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

近年來因戰爭因素導致運動發展受到限制的烏克蘭,在昨(29日)巴黎奧運擊劍項目中傳出捷報,33歲老將哈蘭(Olga Kharlan)在落後六分的情況下以15比14擊敗南韓選手崔世彬,完成驚天逆轉,奪得女子擊劍銅牌,賽後哈蘭也表示這面獎牌是獻給所有烏克蘭人。

'I dedicate this medal to Ukraine, to the Ukrainian armed forces, to Ukrainian athletes who couldn't compete at the Olympics because they were killed by Russia': powerful words of Olga Kharlan after winning bronze in fencing for Ukraine today #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/JcGgzm7gdQ

久戰奧運沙場的哈蘭,過去曾代表烏克蘭參加4屆奧運,收穫1金1銀2銅的好成績。本屆巴黎奧運哈蘭在擊劍女子個人軍刀銅牌戰中對上南韓選手崔世彬,崔世彬在比賽前段大放異彩,一度以11比5領先,但哈蘭不輕言放棄,連追7分取得12比11反超,緊接著崔世彬連奪2分,13比12要回領先,最後哈蘭重整旗鼓,以15比14逆轉贏得比賽奪下銅牌。

“Ukraine, I love you, this is for you, my dear, this is for you!”



Olga Kharlan wins bronze in women’s sabre at the 2024 Olympics. This is Ukraine’s first medal at the games. pic.twitter.com/CFIQu4nQCW