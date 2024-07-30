創紀錄！　美國隊奧運總計「奪下3000面獎牌」狠甩全球

USA sets the record for most medals won by any country in the Olympics ????????



No other country has ever won more than 1,500 medalspic.twitter.com/ByV7P7leed — SportsCenter (@SportsCenter) July 29, 2024

記者張靖榕／綜合報導

隨著美國男子體操隊睽違16年終於在奧運奪牌，本屆巴黎奧運拿下銅牌，美國也成為奧運史上第一個奪牌數突破3000面的國家，創下超狂紀錄。目前全世界包含中國、俄羅斯以及已解體的蘇聯，沒有任何一個國家奪牌數超過1500面。

▲奧運美國隊累計奪牌突破3000面大關。（圖／達志影像／美聯社）



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美媒《ESPN》報導，隨著男子體操隊巴黎奧運奪銅，美國在歷年夏季奧運、冬季奧運累積的奪牌數，已正式來到3000面大關，是奧運史上奪牌數最多的國家。

根據維基百科統計，截至2022年包含夏季奧運、冬季奧運的全球各國奪牌數中，美國當時已拿下2959面獎牌，包括1175面金牌、951面銀牌和833面銅牌。

第二名的國家為前蘇聯，共拿下1204面獎牌，其中473面為金牌；俄羅斯為544面獎牌，金牌累計194面。即使將俄羅斯帝國、前蘇聯、俄羅斯3個時期的總獎牌數加總，也只來到1756面獎牌。

全球排名第二的國家為英國，總計拿下950獎牌，金牌296面；第三名德國，總計922面獎牌，金牌數305面；第四名為法國，889面，金牌264面；第五名義大利，總計759面獎牌，259面金牌；第六名中國，總獎牌713面，285面金牌。