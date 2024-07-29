巴黎奧運泳池的守護者！救生員撿起泳帽獲全場掌聲

Bob the cap catcher, needs to be interviewed by @SnoopDogg at the Olympics. pic.twitter.com/tokUJz5MtI — DeHuff Uncensored - Podcast (@dehuffpodcast) July 28, 2024

▲巴黎奧運泳池救生員撿泳帽。（圖／截自X）

記者楊舒帆／綜合報導

泳池救生員突然跳進泳池撿泳帽獲得全場掌聲，這是在巴黎奧運女子100公尺蛙式分組預賽發生的小插曲，根據美媒Today.com報導，「當世界最需要他的時候，他出現了！」解說員在轉播時說，這是屬於他的奧運時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

巴黎奧運女子100公尺蛙式分組預賽中，美國選手韋伯（Emma Weber）的泳帽掉在池中，一名穿著鮮豔泳褲的救生員了解狀況後，馬上跳進水池撿起泳帽，上岸時獲得全場觀眾喝采，他同時舉起泳帽向大家致意。

雖然有可能如NBC解說員所述，韋伯可能已經戴了另一頂泳帽，但這名救生員還是成為現場的英雄，甚至NBC奧運官方X發文說，「當泳帽掉進泳池時，你會找誰？撿帽英雄鮑伯！」

其實這名救生員為了專注於接下來的工作，當記者嘗試訪問他時婉拒透露名字，希望能保持匿名，「鮑伯」只是主播給他的一個稱呼。因此有網友說，他是值得尊敬的無名英雄。另有網友說，「不是所有英雄都戴斗篷，撿帽英雄是什麼都不穿的英雄。」