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加拿大女足力抗醜聞重罰　踢贏法國保住晉級希望

▲▼加拿大女子足球隊。（圖／路透）

▲加拿大女子足球隊。（圖／路透）

文／中央社

加拿大女足爆出以無人機刺探敵情而遭重懲的醜聞後，總教練普利斯特曼為此道歉但表示扣小組積分極為不公；加拿大力克地主法國，保住在巴黎奧運晉級的渺茫生機。

法新社報導，巴黎奧運衛冕軍加拿大女子足球隊先前因使用無人機刺探敵情涉及「冒犯行徑、違反公平競賽原則」，遭國際足球總會（FIFA）扣除小組賽積分6分，晉級機會相當渺茫，不過加拿大首戰以2比1勝紐西蘭之後，今天再以2比1擊退法國。

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這場在聖艾蒂恩（Saint-Etienne）進行的比賽，法國在半場結束前先取得1分領先，加拿大的佛萊明（Jessie Fleming）在中場休息後扳平比數，加拿大此役若與法國平手，也很可能遭淘汰，吉勒斯（Vanessa Gilles）在傷停補時第12分鐘進球，終於讓加拿大鬆了一口氣。

本屆奧運女足共有12支隊伍參賽，共分3組，除每組積分前2名晉級外，再從3組中的第3名隊伍中擇優取2進入8強。分組階段勝得3分、和為1分、敗為0分，也因此加拿大遭國際足球重罰6分之後，晉級極為困難。

國際足總就刺探敵情事件對普利斯特曼（Bev Priestman）處以禁賽1年，不過普利斯特曼在透過律師向加拿大媒體發出的信中表示，她為加拿大女足球員感到「徹底心碎」。

普利斯特曼在信中說：「我為這些球員感到徹底心碎，我打從心底為這種情況對她們所有人帶來的影響表示歉意。」

普利斯特曼補充說，扣小組賽積分「極其不公」。她堅稱加拿大女足球員「根本無法掌控這個情況」。

加拿大所在的A組有加拿大、法國、哥倫比亞與紐西蘭4隊，加拿大今天擊敗法國，加上哥倫比亞以2比0擊敗紐西蘭之後，A組目前所有4支隊伍都還有晉級機會。加拿大31日將對上哥倫比亞，即使再次拿下勝利，能否晉級仍有變數。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際2024奧運足球女足

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