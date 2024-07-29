巴黎奧運激戰第2天　林昀儒、陳念琴晉級！中華隊選手表現一次看

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）
體育中心／綜合報導
2024年巴黎奧運會持續進行中，第二日中華隊在多項賽事中展現實力，於羽球、射箭、桌球等項目皆有亮眼表現。
在羽球女子單打小組賽中，戴資穎以2:0擊敗比利時選手譚蓮妮，順利奪下勝利。同一時間段進行的射箭女子團體16強淘汰賽中，中華台北隊以5:1力克美國隊，成功晉級8強，然而在稍後的8強賽中不敵南韓，以2:6止步8強，最終排名第5。
桌球方面，男子單打64強預賽中，高承睿以4:1戰勝伊朗選手尼瑪·阿拉米安(ALAMIAN Nima)，成功晉級32強。隨後進行的女子單打64強預賽中，鄭怡靜以4:0擊敗喀麥隆選手Sarah Hanffou，亦晉級32強。然而在桌球混合雙打8強賽中，林昀儒與陳思羽組合以2:4不敵中國隊，止步於8強。
羽球賽事中，周天成在男子單打小組賽以2:0戰勝墨西哥選手GARRIDO Luis Ramon，表現亮眼。羽球男子雙打小組賽中，王齊麟和李洋的組合也以2:1擊敗丹麥兩將阿斯楚普（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）奪下勝利。不過羽球混合雙打小組賽中，李佳馨與葉宏蔚的組合以0:2不敵日本隊渡邊勇大、東野有紗組合。
其他項目方面，女子平衡木比賽中，丁華恬以12.533分未能晉級。女子66公斤級拳擊32強預賽中，陳念琴以4:1擊敗多明尼加選手莫羅塔(María Moronta)，順利晉級16強。另外，網球女子雙打第一輪中，謝淑薇與曹家宜搭檔以2:0擊敗羅馬尼亞雙打組合貝古（Irina-Camelia Begu）和尼古列斯庫（Monica Niculescu）。
|項目
|賽事
|出賽隊伍
|比分/成績
|備註
|羽球
|女子單打小組賽
|中華台北戴資穎 vs. 比利時譚蓮妮
|2:0
|--
|射箭
|女子團體16強淘汰賽
|中華台北 vs. 美國
|5:1
|晉級8強
|桌球
|男子單打64強預賽
|中華台北高承睿 vs. 伊朗尼瑪·阿拉米安
|4:1
|晉級32強
|桌球
|女子單打64強預賽
|中華台北鄭怡靜 vs. 喀麥隆Sarah Hanffou
|4:0
|晉級32強
|射箭
|女子團體8強賽
|中華台北 vs. 南韓
|2:6
|8強止步，排名第5
|羽球
|男子單打小組賽
|中華台北周天成 vs. 墨西哥GARRIDO Luis Ramon
|2:0
|--
|桌球
|混合雙打8強賽
|中華台北林昀儒/陳思羽 vs. 中國
|2:4
|止於8強
|網球
|女子雙打第一輪
|中華台北謝淑薇／曹家宜 vs. 羅馬尼亞貝古Irina-Camelia Begu／尼古列斯庫Monica Niculescu
|2:0
|--
|桌球
|男子單打64強賽
|中華台北林昀儒 vs. 波多黎各阿方納多
|4:1
|晉級32強
|羽球
|男子雙打小組賽
|中華台北王齊麟／李洋 vs. 丹麥阿斯楚普／拉斯穆森
|2:1
|--
|體操
|女子平衡木
|中華台北丁華恬
|12.533
|未能晉級
|羽球
|混合雙打小組賽
|中華台北李佳馨／葉宏蔚 vs. 日本渡邊勇大／東野有紗
|0:2
|--
|拳擊
|女子66公斤級32強預賽
|中華台北陳念琴 vs. 多明尼加莫羅塔
|4:1
|晉級16強
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