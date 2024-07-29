巴黎奧運激戰第2天　林昀儒、陳念琴晉級！中華隊選手表現一次看

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

2024年巴黎奧運會持續進行中，第二日中華隊在多項賽事中展現實力，於羽球、射箭、桌球等項目皆有亮眼表現。

在羽球女子單打小組賽中，戴資穎以2:0擊敗比利時選手譚蓮妮，順利奪下勝利。同一時間段進行的射箭女子團體16強淘汰賽中，中華台北隊以5:1力克美國隊，成功晉級8強，然而在稍後的8強賽中不敵南韓，以2:6止步8強，最終排名第5。

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桌球方面，男子單打64強預賽中，高承睿以4:1戰勝伊朗選手尼瑪·阿拉米安(ALAMIAN Nima)，成功晉級32強。隨後進行的女子單打64強預賽中，鄭怡靜以4:0擊敗喀麥隆選手Sarah Hanffou，亦晉級32強。然而在桌球混合雙打8強賽中，林昀儒與陳思羽組合以2:4不敵中國隊，止步於8強。

羽球賽事中，周天成在男子單打小組賽以2:0戰勝墨西哥選手GARRIDO Luis Ramon，表現亮眼。羽球男子雙打小組賽中，王齊麟和李洋的組合也以2:1擊敗丹麥兩將阿斯楚普（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）奪下勝利。不過羽球混合雙打小組賽中，李佳馨與葉宏蔚的組合以0:2不敵日本隊渡邊勇大、東野有紗組合。

其他項目方面，女子平衡木比賽中，丁華恬以12.533分未能晉級。女子66公斤級拳擊32強預賽中，陳念琴以4:1擊敗多明尼加選手莫羅塔(María Moronta)，順利晉級16強。另外，網球女子雙打第一輪中，謝淑薇與曹家宜搭檔以2:0擊敗羅馬尼亞雙打組合貝古（Irina-Camelia Begu）和尼古列斯庫（Monica Niculescu）。