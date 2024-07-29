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巴黎奧運激戰第2天　林昀儒、陳念琴晉級！中華隊選手表現一次看

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

體育中心／綜合報導

2024年巴黎奧運會持續進行中，第二日中華隊在多項賽事中展現實力，於羽球、射箭、桌球等項目皆有亮眼表現。

在羽球女子單打小組賽中，戴資穎以2:0擊敗比利時選手譚蓮妮，順利奪下勝利。同一時間段進行的射箭女子團體16強淘汰賽中，中華台北隊以5:1力克美國隊，成功晉級8強，然而在稍後的8強賽中不敵南韓，以2:6止步8強，最終排名第5。

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桌球方面，男子單打64強預賽中，高承睿以4:1戰勝伊朗選手尼瑪·阿拉米安(ALAMIAN Nima)，成功晉級32強。隨後進行的女子單打64強預賽中，鄭怡靜以4:0擊敗喀麥隆選手Sarah Hanffou，亦晉級32強。然而在桌球混合雙打8強賽中，林昀儒與陳思羽組合以2:4不敵中國隊，止步於8強。

羽球賽事中，周天成在男子單打小組賽以2:0戰勝墨西哥選手GARRIDO Luis Ramon，表現亮眼。羽球男子雙打小組賽中，王齊麟和李洋的組合也以2:1擊敗丹麥兩將阿斯楚普（Kim Astrup）與拉斯穆森（Anders Skaarup Rasmussen）奪下勝利。不過羽球混合雙打小組賽中，李佳馨與葉宏蔚的組合以0:2不敵日本隊渡邊勇大、東野有紗組合。

其他項目方面，女子平衡木比賽中，丁華恬以12.533分未能晉級。女子66公斤級拳擊32強預賽中，陳念琴以4:1擊敗多明尼加選手莫羅塔(María Moronta)，順利晉級16強。另外，網球女子雙打第一輪中，謝淑薇與曹家宜搭檔以2:0擊敗羅馬尼亞雙打組合貝古（Irina-Camelia Begu）和尼古列斯庫（Monica Niculescu）。

項目 賽事 出賽隊伍 比分/成績 備註
羽球 女子單打小組賽 中華台北戴資穎 vs. 比利時譚蓮妮 2:0 --
射箭 女子團體16強淘汰賽 中華台北 vs. 美國 5:1 晉級8強
桌球 男子單打64強預賽 中華台北高承睿 vs. 伊朗尼瑪·阿拉米安 4:1 晉級32強
桌球 女子單打64強預賽 中華台北鄭怡靜 vs. 喀麥隆Sarah Hanffou 4:0 晉級32強
射箭 女子團體8強賽 中華台北 vs. 南韓 2:6 8強止步，排名第5
羽球 男子單打小組賽 中華台北周天成 vs. 墨西哥GARRIDO Luis Ramon 2:0 --
桌球 混合雙打8強賽 中華台北林昀儒/陳思羽 vs. 中國 2:4 止於8強
網球 女子雙打第一輪 中華台北謝淑薇／曹家宜 vs. 羅馬尼亞貝古Irina-Camelia Begu／尼古列斯庫Monica Niculescu 2:0 --
桌球 男子單打64強賽 中華台北林昀儒 vs. 波多黎各阿方納多 4:1 晉級32強
羽球 男子雙打小組賽 中華台北王齊麟／李洋 vs. 丹麥阿斯楚普／拉斯穆森 2:1 --
體操 女子平衡木 中華台北丁華恬 12.533 未能晉級
羽球 混合雙打小組賽 中華台北李佳馨／葉宏蔚 vs. 日本渡邊勇大／東野有紗 0:2 --
拳擊 女子66公斤級32強預賽 中華台北陳念琴 vs. 多明尼加莫羅塔 4:1 晉級16強

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關鍵字： 2024奧運

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