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快訊／「網球一姐」謝淑薇睽違12年奧運登場　苦戰2小時直落2晉級

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇(右)、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「台灣網球一姐」謝淑薇睽違12年，巴黎時間28日於巴黎奧運女子雙打項目再度登上奧運舞台，她搭檔年僅20歲的小將曹家宜，在32強賽遭遇羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu)、尼古列斯庫(Monica Niculescu)，雙方苦戰超過2個小時，台灣組合才艱難以7比6、7比5直落二獲勝，叩關第二輪。

巴黎奧運是謝淑薇生涯第二屆奧運會，她先前僅參加過2012年的倫敦奧運，當時女單項目在首輪就止步，女雙則打進8強，近10個月以來，她從沒排名到狂掃5座大滿貫冠軍，以世界女雙排名第二之姿取得奧運門票，最終選擇與20歲小將曹家宜搭檔出征暌違12年的奧運會。

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在奧運會之前，謝淑薇就先跟曹家宜攜手出擊WTA布拉格女網賽，並順利叩關4強，但兩人為了備戰奧運選擇棄賽，提前到巴黎適應場地。

謝淑薇睽違12年的奧運首戰，在法網主場羅蘭·加洛斯球場旁的小球場湧進滿滿台灣觀眾為她應援，首盤雙方打得激烈，前10局互相保發，直到第11局才由羅馬尼亞組合率先破發，然而第12局輪到台灣組合破發，第一盤就逼到搶七，最終台灣組合以7比2拿下第13局，以7比6收下這盤鏖戰63分鐘的苦戰。

第二盤雙方前2局都保發，第3局台灣組合率先破發，接著雙方再度互相保發，直到第10局羅馬尼亞組合才破發成功，雙方再度戰成5比5，然而第11局台灣組合破發成功，並成功拿下第12局，以7比5直落二獲勝。

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運網球中華女雙謝淑薇(右)、曹家宜。（圖／中華奧會提供）

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