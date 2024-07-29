奧運羽球周天成首戰奏捷　聽到加油吶喊聲提升士氣

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

「羽球一哥」周天成今天在巴黎奧運男單分組預賽首戰直落二擊敗墨西哥選手賈瑞多、順利開出紅盤，賽後他直言，場地比想像中的不好打，接下來球路上還需要做些調整。

周天成羽球男單分組預賽今天與賈瑞多（Luis Ramon Garrido）交手，首局戰況拉鋸，最後以21比17拿勝，第2局開局連拿6分、拉開比數後以21比13搶下。

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談起兩局間的差異，周天成表示，高強度對抗的比賽，對排名比較後面的選手來說，可能沒辦法長時間維持在最高檔狀態，第2局對手一下子沒有跟上，所以才能開局就把分數拉開。

分組預賽首戰搶勝，但周天成認為比賽場地比想像中的不好打、球比較輕，還需要調整球路和球質，至於大獲好評的紫色調球場，他也給予好評。

周天成罹癌後回到場上，對手賈瑞多則是因橫紋肌溶解症差點丟了性命，周天成表示，經歷一場病能再站在奧運舞台特別珍惜，全力拚搏把可以做的準備做好、發揮到最好。

周天成也提到，分組賽每一場都要拚，也笑說羽球雖然不是圓的，但場上就是這樣，沒有戰到最後、誰贏誰輸不知道，一場一場來，「不知道會走到哪、每一場都用心準備。」

羽球場湧入許多觀眾，比賽過程中可以聽到「台灣加油」、「小天加油」的吶喊，賈瑞多的加油團聲勢也不小，與上屆東京奧運閉門比賽明顯不同，周天成表示，感覺完全不一樣，加油團提升士氣，替各自支持的選手加油，也是比賽好看的地方。