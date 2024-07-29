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都經大病站上奧運！周天成與賈瑞多相擁　全場觀眾鼓掌致敬

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

文／中央社

「羽球一哥」周天成巴黎奧運分組賽直落二擊敗墨西哥賈瑞多後，全場起立鼓掌，不是全因為比賽，而是兩人都是「生命鬥士」，都曾經歷大病「每一球都用命拚」，賽後也相擁交談。

台灣「羽球一哥」周天成28日在巴黎奧運分組賽首戰與墨西哥的賈瑞多（Luis Ramon Garrido）交手，兩人首局攻勢往來，周天成先以21比17搶下，第2局周天成早早把比數拉開，以21比13搶勝。

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比賽過程中不僅有台灣的加油團聲，也有很多觀眾替賈瑞多加油，賽後全場觀眾起立鼓掌，除了比賽精彩，還有勵志的故事。

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

賈瑞多先前接受外媒訪問時曾自述，因為橫紋肌溶解症差點丟了性命，鬼門關前走一遭後站上奧運舞台；周天成也曾罹癌、再度回到賽場，他也表示「特別珍惜」，兩人類似經歷讓對戰別具意義。

周天成賽後受訪表示，本來不知道對手有這段經歷，但從熱身開始就看到對手很認真準備，知道這場比賽不會很好打，賽後才知道這個資訊。

兩人都經歷大病後站上奧運舞台，周天成表示，其實有感受到兩人全力拚搏的特質有點像，是很有生命力的選手，「場上每一球都用命去拚」，奧運場上不只是技術，還有鬥志、場上的友誼，奧運精神在對手身上有很好的展現。

賽後兩人隔著網擁抱，也交談了一陣子，周天成透露，主要就是互相表示敬意，對手祝福他後面的比賽順利，周天成也送上祝福。

▲巴黎奧運羽球周天成 。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運羽球周天成與賈瑞多（Luis Ramon Garrido）擁抱。（圖／中華奧會提供）

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