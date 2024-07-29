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奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

▲▼奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國女籃遭西班牙逆轉勝，被評狂送23次失誤。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

巴黎奧運女籃小組賽，中國女籃對決西班牙女籃，比分慘遭逆轉，被評「生死時刻」狂送23次失誤，把到手的勝利送給對手。現場觀戰的籃協主席姚明，在選手2次致命犯規前，曾在場邊大喊「不要犯規、不要犯規」，賽後更是臉色鐵青。中國女籃首戰惜敗，「姚明場邊大喊不要犯規」更登上熱搜，引發中國網友熱烈討論。

中國女籃與西班牙女籃在正式比賽中交手過11次，取得4勝7敗的成績。奧運女籃共12隊參賽，分組預賽28日首戰由中國對陣西班牙，上半場中國隊連續得分領先，一度壓制對手，下半場雙方打得膠著，後被西班牙瘋狂反撲，展開猛烈攻勢，進入延長賽，中國隊落後3分，一度打成追到1分後剩下4.2秒，西班牙隊靠傳球耗光時間，沒給中國隊犯規機會，最後89比90分，中國女籃惜敗，無緣開門紅。

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▲▼奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變。（圖／翻攝央視）

▲姚明場邊大喊「不要犯規」，惜敗後臉色大變。（圖／翻攝央視）

中國球評分析，2位主力後衛王思雨和楊力維表現不佳，失誤、犯規給對手太多得分機會，嚴重拖垮了李月汝，且此時教練仍不給其他球員機會，使中國女籃將到手的勝利拱手讓給了西班牙。球評認為，中國隊此役最大敗因就是失誤，全場送出23次失誤，西班牙則僅7次，尤其最後關鍵時刻連續失誤，送出3分犯規給對手，一次3罰全中，導致領先10分也能被逆轉。

現場觀戰的姚明在第四節最後時刻，刻意走到場邊，不停大喊「不要犯規、不要犯規」，賽後更是臉色鐵青，看起來非常生氣。大量球迷湧進中國籃協微博洗版：「你們這群後衛對得起李月汝嗎」、「幽默的比賽」、「越看越氣」，也有人批評「中國女籃交給姚明就要毀掉女籃嗎？」

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