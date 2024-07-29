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快訊／周天成3度叩關五環殿堂拚獎牌　巴黎奧運首戰直落2取勝

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／中華奧會提供）

▲台灣羽球一哥周天成巴黎奧運首戰直落2取勝。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第3度叩關奧運殿堂，他今(28日)晚迎來巴黎奧運首戰，交手墨西哥選手賈瑞多(Luis Ramon Garrido)，這是兩人生涯首次交手，小天在首局後段逐漸掌控比賽局面，終場以21比17、21比13直落2取勝。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／中華奧會提供）

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周天成本屆預賽與香港李卓耀、墨西哥賈瑞多同組，力拚分組龍頭取得晉級資格，這是小天生涯第3度登上奧運舞台，前2次分別在2016里約奧運拿下第5名、2021年東京奧運止步8強，現年34歲的他不言退，期許在本屆巴黎奧運登上頒獎台。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／中華奧會提供）

周天成去年狀態起伏，直到11月的海洛公開賽才收下上季首冠，今年初他又在泰國大師賽封王，賽後他公布自己2023年初意外發現罹患大腸癌初期，消息震驚各界，好在因很快進行手術，目前已痊癒。小天在術後1年公開抗癌經歷，勉勵大家無論遇到什麼挫折，堅持下去肯定能找到答案。

名利本屆男單第12種子的周天成，今日在巴黎奧運首戰碰上膝蓋動過8次手術的墨西哥賈瑞多，小天開賽還在適應環境與對手球路，雙方形成拉鋸戰，小天以11比10進入技術暫停。暫停過後，賈瑞多依舊緊咬比數，小天保持自己的節奏，局末以20比17取得3個局點，一記直線重扣，以21比17率先拿下首局。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／中華奧會提供）

進入第2局，周天成開局就打出6比0猛攻，逐漸掌控比賽局面，以11比2進入技術暫停，儘管對手試圖力挽狂瀾，小天依舊以20比12連拿2局，花了43分鐘收下本屆奧運首勝。

周天成下一場小組賽要交手李卓耀，兩人生涯對戰12次，小天以8勝4敗佔有優勢，處於對戰2連勝。

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