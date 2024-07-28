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陳聖平首轟儀式感動　家人驚喜現身頒獎是他的最大動力

▲▼陳聖平首轟頒獎儀式。（圖／統一獅提供）

▲▼陳聖平首轟頒獎儀式。（圖／統一獅提供）

▲▼陳聖平首轟頒獎儀式。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅今年選秀首輪指名擁有美職小聯盟經歷的陳聖平，以加強內野戰力，他不負眾望，在球場上屢屢展現高超技巧，更在7月作客新莊棒球場擊出中職生涯首轟。今日賽前球隊特別舉辦「陳聖平首轟頒獎儀式」，邀請家人蒞臨球場致贈花束與紀念獎座，肯定他的實力，特別橋段也讓陳聖平驚喜不已。

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統一獅在７月13日交手富邦悍將，陳聖平在九局上面對林旺熙，擊出右外野帶有一分打點深遠全壘打，幫助獅隊再將分差拉大，也達成生涯首轟。

本次陳聖平首轟頒獎儀式原訂規劃本週五賽前舉辦，因颱風來襲停賽，延至本週日賽前進行，陳聖平家人也特地留在台南參與這次活動。陳聖平聊到首轟表示：「擊出全壘打時其實沒有想那麼多，只是秉持著想要幫助球隊延續攻勢，拿下勝利，對於全壘打舞也是當下腦海突然浮現的。

本次活動行銷特別瞞著陳聖平安排家人擔任頒獎及獻花嘉賓，突然的現身也讓陳聖平滿滿的感動，陳聖平表示：「爸爸、媽媽從美國至台灣一路以來的支持和陪伴，我很感謝也很愛他們，也謝謝球迷能夠進場幫統一獅加油，也幫我加油，很感謝你們，自己會好好表現，別讓家人擔心。」

統一獅總經理蘇泰安表示：「恭喜聖平達成首轟，擁有美職經驗，球團肯定他的能力，相信他能憑藉經驗帶動球隊成長，讓球隊內野戰力更加強壯，期許他能越來越好，繼續加強自身能力。」

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關鍵字： 陳聖平統一獅首轟球場頒獎美職小聯盟

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