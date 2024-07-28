戴資穎31日迎「好友對決」最終章　連兩屆奧運關鍵戰役碰依瑟儂

▲台灣球后戴資穎生涯最後一舞。（圖／中華奧會提供，提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運首戰直落2取勝，預計台灣時間31日迎來小組賽第2戰，與泰國好友依瑟儂展開生涯第36度交手，也是「好友對決」最終章。命運之神巧妙的安排，小戴連2屆奧運都在關鍵戰役碰上打法與自己極為相似的依瑟儂，小戴想在奧運最後一舞站上頒獎台，勢必得先過依瑟儂這一關。

戴資穎以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，與意外未取得種子資格的好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮同在E組，若能取得分組第1，就可直抵8強。小戴今(28)日以直落2擊敗譚蓮妮，有了好的開始，她自評，「感覺還行，對於場地的掌握度，包括順、逆風及側風的狀況，風向的適應還能再更好些。」

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戴資穎接下來有完整的2天休息時間，台灣時間7月31日晚間不早於8點50分，要交手泰國好友依瑟儂，展開雙方生涯第36度對決。兩人曾在3年前的東京奧運8強賽上演「史詩級」戰役，小戴輸1贏2後來居上。

當時兩人為救球雙雙倒地的畫面，至今仍留在大家的腦海中，依瑟儂輸給戴資穎後難過痛哭，賽後仍貼出「Q版」倒地照祝福小戴「贏到最後」，足見兩人深厚的情誼，可惜小戴在金牌戰不敵陳雨菲「銀恨」。

▲依瑟儂3年前東京奧運8強敗給戴資穎後，曾暖心祝福好友小戴贏到最後。（圖／翻攝自IG）

命運之神巧妙的安排，戴資穎在生涯最後一舞又將碰上依瑟儂，兩人過去35度交手，締造女單史上最多次對戰紀錄，小戴以20勝15敗佔有優勢。小戴若過了依瑟儂這一關取得分組第1，就能直抵8強，8強對手預估會是印尼東宗與南韓金佳恩之間的勝方，4強很可能與南韓球后安洗瑩碰頭。

打法與戴資穎很相似的依瑟儂，曾在2016年1月登上世界第1，目前名列第21，但近況不是太好，也未取得本屆奧運種子資格。