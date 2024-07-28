超殺戴資穎再現！犀利攻勢讓對手跪地　拿首勝展露笑顏謝粉絲

▲戴資穎巴黎奧運小組賽首戰開紅盤，賽後展露笑顏。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎在巴黎奧運迎來生涯最後一舞，今(28)日在小組賽首戰以21比15、21比14，僅花38分鐘就以直落2橫掃比利時女將譚蓮妮，取得開門紅。小戴第2局一度落後，但她下半局犀利猛攻拉開6分差，讓對手跪在地上，拿下首勝後，小戴心情大好，展露笑顏感謝場邊不斷高呼她名字的粉絲。

自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，戴資穎後續未再參加其他賽事，專心治療左膝傷勢，今日是睽違2個多月再次登場，今日對上世界第55的比利時女將譚蓮妮，小戴沒有遭遇太多挑戰，使出反手攻勢、招牌勾對角絕招或利用時間差取分，不過兩局都在連續出現失誤後被追上比分。

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戴資穎第2局上半局以7比8首度陷入落後，不過她迅速在下半局進行調整，一輪猛攻讓對手無力招架，譚蓮妮一度跪在地上，小戴瞬間將分差擴大到18比12、6分，她兩局都在打到20分後，首個局點就順利拿下。

戴資穎終場以21比15、21比14直落2迎接巴黎奧運首勝，睽違2個多月再登大賽舞台，再現球后風采，膝傷看起來復原狀況也不錯。賽後小戴心情大好，露出燦爛笑顏感謝不斷高呼她名字的粉絲，接下來她有完整的2天休息時間，台灣時間7月31日晚間不早於8點50分，才要交手泰國好友依瑟儂，這也是攸關她能否取得小組第1晉級8強的關鍵戰役。