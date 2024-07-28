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2張圖看中華隊巴黎奧運第2日賽程　雙天后戴資穎、謝淑薇登場

▲▼中華代表團巴黎奧運第2日賽程（台灣時間28日下午到29日凌晨）。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第2日賽程（台灣時間28日下午到29日凌晨）。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運第2日賽程(台灣時間28日下午、29日凌晨)，中華代表團由迎來生涯「最後一舞」的台灣球后戴資穎打頭陣，她將在台灣時間下午3點20分(起)出戰首場小組賽，對手是比利時女將譚蓮妮，台灣共有4組羽球選手輪番上陣。另外，網壇一姐謝淑薇將攜手曹家宜出戰女雙首輪賽事。

▲▼台灣一姐戴資穎生涯最後一次參加全英賽，止步4強。（圖／Badminton photo提供）

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▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

戴資穎輝煌生涯進入最後倒數，她本屆以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，被分在E組，同組有意外未取得種子資格的好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮，若小戴能取得分組第1，就可直抵8強。

戴資穎預計28日下午不早於3點20分迎來小組賽首戰，對手是譚蓮妮，兩人生涯僅交手過2次，小戴都以直落2橫掃過關，最近一次碰頭是2022年6月的馬來西亞公開賽。譚蓮妮目前排在世界第55，生涯最佳是世界第34，兩人實力有段落差，小戴取得「開門紅」應該不成問題。

▲▼中華代表團巴黎奧運第2日賽程（台灣時間28日下午到29日凌晨）。（圖／記者游郁香製）

▲中華代表團巴黎奧運第2日賽程（台灣時間28日下午到29日凌晨）。（圖／記者游郁香製）

包括戴資穎在內，共有4組台灣羽球選手將在巴黎奧運第2天賽程登場，一哥周天成晚間不早於10點30分出戰小組賽首戰，對手是義大利的賈瑞多(Luis Ramon Garrido)。麟洋配29日凌晨不早於2點20分對決世界第2的丹麥男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)。

▲▼台灣一哥周天成出戰湯姆斯盃羽球團體賽。（圖／VCG）

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

隨後(29日凌晨不早於3點10分)是我國最強混雙葉宏蔚、李佳馨要面對日本組合渡邊勇大、東野有紗，兩人首場小組賽不敵香港鄧俊文、謝影雪，這一戰面臨非贏不可的壓力。

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

▲中華射箭女團雷千瑩、邱意晴、李彩綺。（圖／中華奧會提供）

由雷千瑩、邱意晴和李彩綺組成的射箭女團，以總分1926分名列第9種子，下午3點30分要在淘汰賽首輪碰上第8種子美國隊，若順利晉級，次輪就要遭遇9連霸的南韓女團，這將是能否奪牌的關鍵戰役。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／VCG）

「桌球教父」莊智淵的徒弟高承睿將迎來個人奧運生涯首戰，男單首輪的對手是伊朗31歲選手阿拉米安(Nima Alamian)。女單一姐鄭怡靜則要對上37歲喀麥隆老將昂弗(Sarah Hanffou)。一哥林昀儒面臨1日兩戰，台灣時間晚間10點先攜手陳思羽在混雙8強賽對決世界第1的「魔王」組合王楚欽、孫穎莎，29日凌晨再出戰男單首輪。

▲▼林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

▲林昀儒、陳思羽。（圖／CFP）

2度登上五環殿堂的林昀儒，名列男單第5種子，首戰對手是波多黎各選手阿方納多(Brian Afanador)，預估前進8強應該不成問題。

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

另外，台灣網壇一姐謝淑薇也預計在下午6點開打的女雙首輪賽事登場(確切比賽時間待定)，攜手20歲小將曹家宜對戰羅馬尼亞組合貝古(Irina-Camelia Begu)、尼古列斯庫(Monica Niculescu)。

「抗癌女王」陳念琴預計29日凌晨3點36分出戰女子66公斤級32強賽，面對多明尼加選手莫羅塔(María Moronta)。

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