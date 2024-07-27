西班牙「紅土之王」納達爾驚喜現身傳聖火　巴黎奧運開幕達高潮

▲巴黎奧運納達爾。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者李立祥／綜合報導

巴黎奧運開幕式在臺灣時間今天（27日）展開，現場雖然下雨卻不影響人們熱情，更在西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）驚喜現身，讓典禮達到最高潮。

本屆奧運聖火由法國足球傳奇巨星席丹（Zinedine Zidane）出場，並交由西班牙網球名將納達爾，接著納達爾將聖火傳給美國網球傳奇球后小威廉絲（Serena Williams），吸引全場目光。

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▲巴黎奧運席丹傳遞聖火給納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾生涯在法網拿下14座冠軍，今年也是他最後一次參加奧運，他曾在2008年北京奧運奪下男子單打金牌，也在2016年里約奧運與羅培茲（Marc Lopez）搭檔拿下男子雙打金牌。小威廉絲生涯則在法網拿下3座冠軍，並在奧運摘下4枚金牌，也是世上最著名的女子網球選手。

聖火最後傳給法國柔道傳奇里內（Teddy Riner)、前法國田徑選手裴瑞克（Marie-Jose Perec），並點亮熱氣球造型聖火台，宣告2024巴黎奧運正式開始。

▲巴黎奧運最終火炬手法國柔道傳奇里內、前法國田徑選手裴瑞克。（圖／達志影像／美聯社）