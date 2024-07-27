巴黎奧運聖火點燃　法國百歲奧運冠軍引人注目

▲法國100歲奧運冠軍科斯特（Charles Coste）(左） 。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

2024年巴黎奧運會在法國巴黎時間7月26日星期五隆重開幕，奧運聖火的傳送過程中，最引人注目的是倒數第二位火炬手。是目前100歲的1948年奧運冠軍科斯特（Charles Coste）。

巴黎奧運令人驚嘆的開幕式展現了這個愛之城對藝術、文化和運動的熱愛，同時也展現了對法國體育英雄的崇敬。

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奧運聖火接力出現了眾多國際和法國體育偶像，包括多位傳奇人物，他們引領著奧運火炬經過盧浮宮和杜伊勒里花園，最終到達壯觀的空中奧運聖火盆。

14次法國公開賽冠軍納達爾、奧運九冠王短跑名將路易斯(Carl Lewis)k、奧運五冠王體操傳奇柯曼妮奇(Nadia Comaneci)和奧運四冠王網球名將小威廉絲(Serena Williams)等國際運動員都參與了聖火接力。

法國的代表也很出色，包括四屆NBA冠軍帕克(Tony Parker)、三屆奧運冠軍吉古（Michael Guigou）、兩屆奧運冠軍阿格具涅努（Clarisse Agbegnenou）、划船金牌選手恩托斯科斯（Stefanos Ntouskos）

等。

然而，最引人注目的是倒數第二位火炬手，1948年奧運自由車4000公尺追逐賽冠軍科斯特。100歲的科斯特坐在輪椅上，然後將聖火交給最後的火炬手法國柔道傳奇里內(Teddy Riner)、前法國田徑選手裴瑞克(Marie-Jose Perec)。

對於這位科斯特來說，這是一個圓滿的時刻，因為他在1924年巴黎奧運會開幕前5個月出生。