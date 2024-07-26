女子聽障百米跨欄紀錄許樂備戰2025聽奧　登大巨蛋為悍將開球

▲▼聽障田徑選手許樂感謝富邦人壽贊助支持，登大巨蛋開球。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦人壽秉持保險本業精神落實公平待客原則，在支持國內運動發展的同時，積極接軌國際推動「運動平權」發展，致力打造一個友善多元的運動環境，今日(7/26)也特別合作富邦悍將於台北大巨蛋舉辦開球活動，並邀請企業贊助之聽障田徑選手許樂擔任開球嘉賓，以聽障運動員的身分倡議運動平權，期待引領全民共同關注身心障礙者的運動參與權益。

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許樂平常不是在田徑場，就是在前往田徑場的路上，第一次踏進棒球場心情相當興奮及緊張，也表示：「特別感謝富邦人壽的支持照顧，並邀請擔任開球嘉賓，成為首位站上大巨蛋投手丘的聽障選手備感榮幸。」許樂為世界聽障女子百米跨欄的紀錄保持人，目前正積極備戰於明年11月舉辦的2025東京聽障奧運會，因次球衣背號特別選用「11」號，希望大家屆時能一起關注賽事為她加油。

身為全國身心障礙運動會常勝軍的許樂，於2023年代表參加成都世界大學運動會，首次與一般聽人同場競技，許樂也提到：「因鳴槍起跑非常倚賴聽力，所以我需要非常專注才能稍微跟上其他選手，且第一次的經驗就能跑進準決賽已經很開心，但更值得一提的是，我們只要努力勤練也有機會跳脫障別、大展長才。」許樂也期待有更多的運動賽會規劃，可以加入視覺文字的表達呈現，更有助於身障選手的參與，更以自身例子激勵更多人勇於追求自我。

富邦人壽積極實踐「運動平權」精神，並希冀兼顧身障者之參賽及觀賽權益，今日也特別邀請罕見疾病基金會籌組之「罕見小勇士」身障兒童棒球員及家長，一起到台北大巨蛋觀賽，另亦於冠名贊助之高雄富邦馬拉松設有輪椅組、視障組及提供陪跑服務等優化賽事升級，打造領先全台的友善環境，落實身障者之運動賽事平等參與權益，鼓勵身心障礙朋友熱情投入運動賽事。

