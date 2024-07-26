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敲1安打就捐1萬！台鋼雄鷹為高雄救災而戰

▲▼台剛雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

▲台剛雄鷹總教練洪一中。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹7月26日大巨蛋交手富邦悍將，以高雄為主場的台鋼，由於高雄正在飽受凱米颱風所帶來的災害所苦，賽前洪總特別和選手們提到，「今天胸前穿著TAKAO，就要時刻提醒自己是為自己的城市，為自己的家鄉球隊而戰！」

洪總受訪表示，「原本計劃昨天（25日）早上10點要出發前往澄清湖球場練球，但巴士司機告知路面淹水沒有辦法，延後到下午1點，水還沒退也無法成行，直到傍晚才有球員自行開車到球場自主訓練。」台鋼雄鷹26日起在大巨蛋比賽，當天球隊安排搭高鐵北上，不過仍心繫高雄風災。

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在凱米颱風的狂風暴雨中，高雄市民遭受到強大無情風雨的侵擾，在這期間許多協助守護家園的無名英雄，不畏風雨保護了無數的家庭和財產。如今，颱風過後，我們的城市需要大家展現堅強與團結，讓一切迅速回到正軌，而台鋼雄鷹也將以實際行動為城市加油打氣。

台鋼雄鷹球團為了表達對災後重建的關懷與支持，本週（7/26-7/28）北上征戰大巨蛋的3場系列賽，團隊每打出1支安打，將捐出1萬元，做為城市災後重建之用。除了展現雄鷹與城市家鄉同在的精神，更是對高雄市民的致敬之意。

這次活動，不僅僅是為了激勵台鋼雄鷹球員們在球場上全力以赴，更是為了向全體市民傳遞一個信息：「無論面對多大的困難，我們都不會放棄！每1支安打都是我們重建的希望，每一次勝利都是我們共同的驕傲，就讓台鋼雄鷹與高雄市民同心協力，在風災過後共同飛翔！」

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關鍵字： 台鋼雄鷹高雄災後重建球隊支持城市精神捐款

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