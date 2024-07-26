中華代表團開幕進場名單新增李洋　謝淑薇不出席由曹家宜頂替

▲李洋將出席巴黎奧運開幕式。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

巴黎奧運開幕典禮將在台灣時間27日凌晨1點30分登場，這是史上頭一次在戶外舉行，還是在塞納河上，中華奧會今(26)日更新開幕進場名單，由李洋取代我國羽球「最強混雙」組合中的葉宏蔚，另外網壇一姐謝淑薇也改為不出席，由她的女雙搭檔曹家宜頂替參與盛會。

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▲謝淑薇改為不出席開幕式。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

本屆奧運破天荒首次在戶外舉行開幕典禮，206個參賽國家將搭乘85艘船隻沿著塞納河航行，中華代表團排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，全程約42分鐘。

▲曹家宜頂替謝淑薇參加開幕式 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

開幕式以奧斯特利茨橋為起點，沿著塞納河行經協和廣場、榮軍院、艾菲爾鐵塔等知名景點，全長約6公里，預計有1萬500名運動員共襄盛舉。中華代表團共有21名選手參加開幕進場，中華奧會今日更新開幕進場名單，由「黃金男雙」成員李洋取代最強混雙組合中的葉宏蔚；另外網壇一姐謝淑薇也改為不出席，由她的女雙搭檔曹家宜頂替參與盛會。

最新開幕進場名單：

團本部：

張煥禎總領隊

夏淑蓉副總幹事

林雅婷安全官

林瀛洲醫療長

孫淑芬競賽督導

高馥淇秘書

項目、教練選手名單

游泳：王冠閎、韓安齊、黃智勇教練

拳擊：林郁婷、甘家葳、陳念琴、曾自強教練、柯文明教練

桌球：莊智淵、高承睿、鄭怡靜、鄭佳奇教練

霹靂舞：孫振（男掌旗）、蘇志鵬教練

田徑：楊俊瀚、林昱堂、彭名揚、張博雅 、曾孝生教練、蔡易達教練

擊劍：陳弈通、王三財教練

體操：丁華恬、蔡恆政教練

輕艇：張筑涵、吳少璿

羽球：戴資穎（女掌旗）、 李洋 、李佳馨、賴建誠教練、陳宏麟教練

網球：曹家宜 、謝政瀛教練