使用無人機偷拍情蒐　加拿大奧運女足總教練遭停職

▲加拿大女子足球隊總教練普里斯特曼（Bev Priestman）遭停職 。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

加拿大女子足球隊總教練普里斯特曼（Bev Priestman）因涉及「無人機情蒐醜聞」，被加拿大足球協會停職，將不再出席巴黎奧運。加拿大足協在加拿大女足以2比1擊敗紐西蘭之後，宣布將普里斯特曼停職，並且送回加拿大。

該醜聞起源於7月22日，一名加拿大足球協會員工被發現在紐西蘭女足隊訓練時，使用空白無人機拍攝對方的訓練，該員工被法國當局扣留。

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據TSN報導，加拿大男子和女子國家隊多年來一直依賴無人機和間諜活動，甚至在女子隊在2021年東京奧運會上奪得金牌，以及之後試圖獲得女子世界杯的資格時，都使用無人機來拍攝對手的閉門訓練。

加拿大足球協會在聲明中表示：「在過去的24小時內，我們收到了有關巴黎奧運會前使用無人機的消息。有了新的發現，決定暫停女子國家隊總教練普里斯特曼接下來在巴黎奧運會期間的工作，直至我們獨立外部審查完成。」

加拿大足球隊工作人員隆巴迪(Joseph Lombardi)日前被法國警方拘留，因為他被發現多次在紐西蘭訓練期間使用無人機情蒐。法國警方搜查了他的飯店房間，並發現了兩場閉門訓練的無人機錄製影片，他告訴警方「可以幫助他了解了對手的戰術」。隆巴迪被控在禁區內駕駛無人機，被判8個月的緩刑。

此事件引發了多項調查，隆巴迪跟他的上司、助理教練曼德爾都被拿大代表團除名，被送回國作為懲罰。

而普里斯特曼則是自我處罰一場比賽的停職，她沒有在對紐西蘭的比賽中出現在場邊。普里斯特曼聲明表示，「我對我們計劃中的行為負有最終責任」，同時表示她對無人機行動並不知情。