強颱凱米攪局！TAT台北站延後開打　魔獸確定5場都打彌補球迷

▲TAT亞洲巡迴賽台北站行程被凱米颱風打亂，霍華德改成5場都打彌補球迷。（圖／台灣野馬提供）

記者游郁香／綜合報導

受到凱米颱風侵襲全台影響，TAT亞洲巡迴賽台北站行程被打亂，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）等人原定航班遭取消，被迫延後來台。主辦單位今（25）日宣佈KKTIX原場次順延，將26日賽程移至31日，霍華德與主辦方溝通緊急應變措施，改成台北站的5場比賽，他都確定出賽。

霍華德等人原定昨（24）日抵台，但因凱米颱風影響航班，包括「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook），以及外隊行程全數延誤。TAT亞洲巡迴賽台北站因此進行賽程調整，原訂26日賽程移至原本的休兵日31日，當日賽程與開打時間不變，開幕日則順延到27日，受影響的球迷可全額退票。

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霍華德心繫台灣，不希望原本買票的球迷受到颱風侵襲而影響權益，緊急與主辦方溝通應變措施，改成台北站的5場比賽，他都確定會出賽。

已購買26日賽事門票的球迷，31日當天可直接持原有的26日門票進場，無需進行退換票，若球迷受影響無法觀賽可申請KKTIX全額退票。