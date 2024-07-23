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雷蒙恩成TPBL狀元向名將爸爸告白　讚同被戰神選中的江均很強

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北戰神狀元雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

昔中華職籃(CBA)名將之子雷蒙恩成為TPBL史上首位選秀狀元，他遺傳了爸爸雷克斯(Rex H. Manu)的身體素質，在月初的體測會技壓群雄，對於自己第1個被選中，他直呼很開心，也感謝台北戰神給他機會，被問到對新東家的印象時，他特別提到被戰神以第6順位相中的江均，大讚對方很強。

9月才要滿24歲的雷蒙恩從小在台灣長大，16歲才隨家人赴美，擁有中華民國身分證與護照，符合國際籃總(FIBA)認定的本土球員資格，在台灣職籃也被視為本土球員。他畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校(UC Davis)，身高達197公分，主打後衛有著不錯的投籃能力，進攻籃板也是他的強項之一。

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▲▼TPBL選秀會前三順位。（圖／TPBL提供）

▲TPBL選秀會前三順位，中為狀元雷蒙恩。（圖／TPBL提供）

雷蒙恩身分特殊，是前CBA宏國象洋將雷克斯之子，遺傳了爸爸的身體素質驚人，他在月初的聯合體測會上一鳴驚人，原地垂直起跳335公分，衝刺助跑起跳350公分皆為本土球員最佳，在禁區4點移動與反應折返分別繳出11.07秒、2.66秒高居全場之冠。

談到成為TPBL史上首位選秀狀元，雷蒙恩直呼很開心，「先感謝上帝，還有戰神給我這麼棒的機會。」他透露坐在台下時既緊張又興奮，他也向爸爸告白，「我愛他，想跟隨他的腳步。」

▲TPBL選秀大會，桃園台啤永豐雲豹汪哲宇。（圖／記者林敬旻攝）

▲江均在首輪被台北戰神選中。（圖／記者林敬旻攝）

被問到對新東家戰神的印象，雷蒙恩主動提到同樣被戰神選中的江均，大讚對方很強。雷蒙恩對於自己的首個職籃賽季充滿期待，期許自己每天都比昨天更進步，並且盡所能成為最佳版本的自己。

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北戰神狀元雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

投入兩個聯盟選秀，在PLG與TPBL都中選的江均，則表示要回去與經紀公司討論，這2、3天就會做最後的決定，他再次強調希望加入一支未來發展更好的隊伍。

來自輔仁大學，體能勁爆的前鋒江均，去年杭州亞運幫助中華隊拿下史上首面3X3男籃金牌，今年更入選中華白隊，國家隊資歷再添一筆。不過江均今年度在UBA賽場尋求轉型，導致整體表現下滑，數據與前3年相比有明顯落差，這也影響了他的選秀聲勢，在日前舉行的PLG選秀會，他直到第3輪第3順位才被台北富邦勇士挑中。

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關鍵字： TPBL台北戰神雷蒙恩江均

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