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快訊／TPBL史上首位選秀狀元出爐　台北戰神選名將之子雷蒙恩

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北台新戰神以狀元籤選中雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

以7隊規模開打的TPBL職籃，首屆新人選秀會今(23)日登場，共有33名新星投入選秀，昔中華職籃(CBA)名將之子雷蒙恩成為TPBL史上首位選秀狀元，他在月初的體測會移動與反應能力技壓群雄，跳躍項目也高居本土之冠，身體素質驚人，最終被台北戰神以首輪第1順位相中。

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

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▲TPBL史上首位選秀狀元雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

9月才要滿24歲的雷蒙恩從小在台灣長大，16歲才隨家人赴美，擁有中華民國身分證與護照，符合國際籃總(FIBA)認定的本土球員資格，在台灣職籃也被視為本土球員。他畢業於美國NCAA一級學校加利福尼亞大學戴維斯分校(UC Davis)，身高達197公分，主打後衛有著不錯的投籃能力，進攻籃板也是他的強項之一。

雷蒙恩身分特殊，是前CBA宏國象洋將雷克斯(Rex H. Manu)之子，遺傳了爸爸的身體素質驚人，他在月初的聯合體測會上一鳴驚人，原地垂直起跳335公分，衝刺助跑起跳350公分皆為本土球員最佳，在禁區4點移動與反應折返分別繳出11.07秒、2.66秒高居全場之冠。

▲前中華職籃CBA聯賽宏國名將雷克斯之子，雷蒙恩將返台投入職籃選秀。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

▲前中華職籃CBA宏國名將雷克斯之子。（圖／取自雷蒙恩Instagram）

籃球訓練師黃柏偉、王天佑分析，雷蒙恩在場上能做的事非常廣泛，只需花些時間適應台灣打球的風格與方式，找到自己的定位，就能站穩自己的位置。

談到爸爸是CBA時期大名鼎鼎的宏國洋將，雷蒙恩表示，「爸爸打球時我還沒出生，不過爸爸從小就有訓練我打籃球。」他說，爸爸在職籃時期是身材非常壯碩的球員，他期許自己的身體素質能夠和爸爸一樣。

至於選擇回台選秀的原因，雷蒙恩透露，「我從小在台灣長大，非常喜歡打籃球，所以希望能夠回到台灣開啟自己的職業生涯。」不過16歲前往美國後就很少說中文，他笑說自己得持續精進中文能力。

TPBL首屆選秀會選秀順序

首輪：戰神、攻城獅、雲豹、海神、特攻、戰神、國王
次輪：攻城獅、海神、夢想家、雲豹、國王、特攻
第3輪：戰神、攻城獅、夢想家、海神、國王、特攻、雲豹
(第三輪起，選秀順序皆依此類推)

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關鍵字： TPBL台北戰神雷蒙恩

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