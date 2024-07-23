巫苡萱、壯壯將參加小聮盟台灣日　準備家鄉味給沙子宸

▲巫苡萱及壯壯8月18日前往美國加州聖荷西參加小聯盟舉辦的台灣日。 （圖／壯壯提供）

體育中心／綜合報導

活力人氣女神巫苡萱及壯壯受邀8月18日前往美國加州聖荷西(San Jose Giants)，參加小聯盟舉辦的台灣日。

此次台灣日首度在小聯盟球場San Jose Giants舉辦，當日爲巨人隊1A聖荷西巨人隊(San Jose Giants)將對決運動家1A史塔克頓港口隊（Stockton Ports)，台灣旅美球員運動家1A沙子宸也將隨隊比賽。

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當日除了包下球場Furture Club社交區，還提供豐富的酒水餐點！除此之外，現場野餐座位區適合全家大小，兒童可以在Family Fun Zone 家庭歡樂區體驗彈跳屋、投球等免費遊戲。這次台灣日要讓參與的球迷朋友們，有個難忘的仲夏夜之夢。

巫苡萱表示：「連續兩年都能夠參加在美國的台灣日，真的感到很榮幸也很開心，在美國的僑胞都很熱情，我已經迫不及待要跟大家見面了！」

壯壯笑著說道：「這是我第四次參加台灣日，這次也會在球場碰到旅美球員沙子宸，一個人隻身在外打拼很辛苦，我會準備台灣的家鄉味帶給他，希望能夠幫他加油打氣！」

主辦單位北美台灣一級棒聯盟阿文哥表示每年的台灣日都是僑胞最引頸期盼的活動，也希望透過棒球運動凝聚海外同胞的心，讓美國主流更認識台灣。