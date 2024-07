詹皇決勝節猛砍11分！扳倒世界盃冠軍德國　美國男籃熱身賽5連勝

LeBron James was UNSTOPPABLE in the 4Q of #USABMNT's win



記者游郁香/綜合報導

39歲NBA天王詹姆斯(LeBron James)被選為美國本屆奧運掌旗官,他連續2場熱身賽都在決勝時刻宰制賽場,今(23)日對戰去年世界盃冠軍隊德國,詹皇末節最後4分鐘4投4中包辦了11分,比下對手全隊的6分,率美國男籃以92比88收下熱身賽5連勝,隊友戴維斯(Anthony Davis)驚呼他是「怪物」。

詹姆斯前役才在最後關頭祭出招牌「坦克切」,攻下25分、7助攻和6籃板,幫助美國隊以101比100險勝南蘇丹,避免夢幻隊輸給黑馬的窘境。美國男籃最後一場熱身賽強碰去年世界盃冠軍隊德國,德國第3節末段保有5分領先,儘管美國隊末節超前了比數,但對手最後時刻步步進逼,比賽仍有懸念。

終場前1分26秒,詹皇的空檔三分將比數拉開到90比86,隨後他又上籃得手,替美國隊鎖定勝局,他最後4分鐘4投4中包辦11分,一人抵過德國全隊7投2中拿6分的表現,再次展現他超級巨星的價值,他只出賽18分鐘就以11投8中砍下20分、6籃板和4助攻。

▲美國男籃天王詹姆斯(左)。(圖/達志影像/美聯社)

詹姆斯坦言,美國隊這一戰遭受嚴峻考驗,「他們(德國)是去年的世界冠軍,所以這對我們來說是一次很好的考驗,我很高興我們能夠再次保持鎮定並堅持下去。」

詹姆斯的神勇表現引來各界讚嘆,美國隊的後場「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)表示,「他只是把整個團隊放在自己的肩膀上,展現出詹姆斯的本色。」

詹姆斯的洛城搭檔戴維斯則打趣稱詹皇是「怪物」,還幫他加了好幾歲,「他已經45歲了還能這樣打!」讓所有人笑翻。

美國隊其他主力此戰也都有不錯的發揮,MVP長人恩比德(Joel Embiid)8投5中貢獻15分、8籃板、5助攻;灣區天王柯瑞(Stephen Curry)拿下13分;後場大鎖哈樂戴和明星長人戴維斯各有10分進帳。

▲美國男籃天王詹姆斯與杜蘭特擊掌。(圖/達志影像/美聯社)