運動雲

>

詹皇決勝節猛砍11分！扳倒世界盃冠軍德國　美國男籃熱身賽5連勝

記者游郁香／綜合報導

39歲NBA天王詹姆斯(LeBron James)被選為美國本屆奧運掌旗官，他連續2場熱身賽都在決勝時刻宰制賽場，今(23)日對戰去年世界盃冠軍隊德國，詹皇末節最後4分鐘4投4中包辦了11分，比下對手全隊的6分，率美國男籃以92比88收下熱身賽5連勝，隊友戴維斯(Anthony Davis)驚呼他是「怪物」。

詹姆斯前役才在最後關頭祭出招牌「坦克切」，攻下25分、7助攻和6籃板，幫助美國隊以101比100險勝南蘇丹，避免夢幻隊輸給黑馬的窘境。美國男籃最後一場熱身賽強碰去年世界盃冠軍隊德國，德國第3節末段保有5分領先，儘管美國隊末節超前了比數，但對手最後時刻步步進逼，比賽仍有懸念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

終場前1分26秒，詹皇的空檔三分將比數拉開到90比86，隨後他又上籃得手，替美國隊鎖定勝局，他最後4分鐘4投4中包辦11分，一人抵過德國全隊7投2中拿6分的表現，再次展現他超級巨星的價值，他只出賽18分鐘就以11投8中砍下20分、6籃板和4助攻。

▲▼美國男籃天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃天王詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯坦言，美國隊這一戰遭受嚴峻考驗，「他們(德國)是去年的世界冠軍，所以這對我們來說是一次很好的考驗，我很高興我們能夠再次保持鎮定並堅持下去。」

詹姆斯的神勇表現引來各界讚嘆，美國隊的後場「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)表示，「他只是把整個團隊放在自己的肩膀上，展現出詹姆斯的本色。」

詹姆斯的洛城搭檔戴維斯則打趣稱詹皇是「怪物」，還幫他加了好幾歲，「他已經45歲了還能這樣打！」讓所有人笑翻。

美國隊其他主力此戰也都有不錯的發揮，MVP長人恩比德(Joel Embiid)8投5中貢獻15分、8籃板、5助攻；灣區天王柯瑞(Stephen Curry)拿下13分；後場大鎖哈樂戴和明星長人戴維斯各有10分進帳。

▲▼美國男籃天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國男籃天王詹姆斯與杜蘭特擊掌。（圖／達志影像／美聯社）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃2024奧運國際美國男籃詹姆斯詹皇NBA

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

或許是最後一次打奧運！莊智淵坦言：心情比較複雜

統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

統一獅註冊高塩將樹最快23日「開箱」　德保拉因喪事返鄉降二軍

李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

美國男籃史上首人！39歲詹皇任奧運掌旗官　柯瑞提名親自宣布

熱門新聞

「史上最強明星賽」躍上國際！WBSC官網：最後11分鐘演中華隊OB賽

叫恁總誒出來打！洪一中「超有哏」應援巾火速上架

魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職最強明星賽躍上WBSC官網

2洪一中「超有哏」應援巾火速上架

3新聞雲APP要送你去看魔獸

4王威晨深夜發千字文回顧最頂明星賽

5美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌

最新新聞

1賀南德茲開轟猛打率道奇4連勝

2印度宣布：申辦2036年奧運

3獨／全真瑜伽女會員滑倒腳骨折　經理遭起訴拒認過失

4塞爾維亞熱身賽大勝希臘！

5富邦勇士送走FMVP今簽「熟面孔」金恩

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

明星賽「叫恁總欸出來打」　洪總1020分意外奪冠

馬傑森享受林襄應援「開臭」　周思齊笑問：何時抱孫子？

林襄明星賽狂喊「臭馬傑森」　多慧一旁偷笑！籃籃加入戰局

「粒保樂園」開張啦！　6隊啦啦隊女孩合體應援

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

助理教保員江宜芳道歉

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366