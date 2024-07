李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

▲李洋分享巴黎奧運羽球場館照片。(圖/翻攝自IG/leeyang0812)

記者游郁香/綜合報導

中華羽球代表隊已於21日飛抵巴黎備戰奧運,迎來個人奧運最後一舞的李洋貼出「薰衣草紫」配色的羽球場,舉辦羽球賽事的愛迪達體育館是本屆少數新建場館;值得一提的是,主場館法蘭西體育場內的田徑跑道,也破天荒捨棄磚紅色,改用紫色,希望能凸顯運動員在場上的英姿。

Smash it! 5 days to Go !

The Porte de la Chapelle Arena is a new cultural hub to the north of Paris hosting a range of cultural and sporting events each day. This new facility will host badminton, para badminton, para powerlifting and rythmic gymnastics during the Games. With its… pic.twitter.com/c4OEUE9T6O