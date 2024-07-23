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李洋曬夢幻「薰衣草紫」奧運羽球場　麟洋配開心戴弗里吉帽

▲▼李洋、王齊麟分享巴黎奧運羽球場館照片。（圖／翻攝自Facebook、IG）

▲李洋分享巴黎奧運羽球場館照片。（圖／翻攝自IG／leeyang0812）

記者游郁香／綜合報導

中華羽球代表隊已於21日飛抵巴黎備戰奧運，迎來個人奧運最後一舞的李洋貼出「薰衣草紫」配色的羽球場，舉辦羽球賽事的愛迪達體育館是本屆少數新建場館；值得一提的是，主場館法蘭西體育場內的田徑跑道，也破天荒捨棄磚紅色，改用紫色，希望能凸顯運動員在場上的英姿。

巴黎奧運羽球賽事將在27日點燃戰火，上屆男雙金牌李洋、王齊麟被分到有5對選手的D組，小組賽得多打一場。麟洋配目前排在世界第11，同組有3組對手都名列世界前10，包括世界第2的丹麥男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)；世界第7的日本2021年世錦賽金牌組合保木卓朗、小林優吾；世界第9的中國組合劉雨辰、歐烜屹。

▲▼李洋、王齊麟分享巴黎奧運羽球場館照片。（圖／翻攝自Facebook、IG）

▲王齊麟與李洋在巴黎奧運羽球場館內合影留念。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟）

中華羽球代表隊已於21日飛抵巴黎，休息過後隨即進入愛迪達體育館熟悉比賽環境與風向，此次羽球場館內部以「薰衣草紫」為主色調，看起來十分明亮美麗，李洋也貼出一張王齊麟站在場邊的照片，並加上眼冒愛心的表情符號。

舉辦羽球賽事的愛迪達體育館，是本屆少數的新建場館，斥資1.25億歐元打造。值得一提的是，此次的主場館法蘭西體育場內的田徑跑道，也捨棄傳統的磚紅色，改用紫色系，希望能凸顯運動員在場上的英姿。

▲▼李洋、王齊麟分享巴黎奧運羽球場館照片。（圖／翻攝自Facebook、IG）

▲王齊麟分享羽球場館照。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟）

在東京奧運替台灣羽球贏得史上首面金牌的「麟洋配」，本屆以衛冕者之姿前進巴黎，兩人近2年輪流傷病，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠，由於李洋將在9月的台北公開賽後退休，這將是兩人在奧運舞台最後一次搭檔。

王齊麟則曬出兩人以「嫵媚」姿勢躺在球場上的照片，中間剛好是巴黎奧運的Logo，他們也抽空逛了紀念品店，與台灣最強混雙當中的葉宏蔚一起戴上「弗里吉帽」，弗里吉帽源於法國大革命，本屆奧運吉祥物正是擬人化的弗里吉帽。

▲▼李洋、王齊麟分享巴黎奧運羽球場館照片。（圖／翻攝自Facebook、IG）

▲李洋、王齊麟、葉宏蔚戴上「弗里吉帽」。（圖／翻攝IG／leeyang0812）

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關鍵字： 2024奧運2024奧運羽球2024奧運台灣之光李洋王齊麟

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