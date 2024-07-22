跟上詹皇、字母哥等世界巨星腳步　王冠閎成台灣代表：我只想贏

▲「台灣蝶王」王冠閎成為知名運動品牌的台灣代表選手之一。（圖／Nike提供）

記者游郁香／綜合報導

知名運動品牌在巴黎奧運登場前夕，推出「贏家不是誰都能當」主題系列活動，多名體壇巨星如NBA天王詹姆斯(LeBron James)、「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)等齊聚一堂發聲，「台灣蝶王」王冠閎成了台灣代表運動員之一，他的金句也曝光。

知名運動品牌Nike在7月19日正式推出「贏家不是誰都能當」主題系列活動， 以一部由美國知名演員威廉·達佛(Willem Dafoe)作為旁白，搭配該品牌旗下多名巨星參演的影片揭開序幕，包括已故洛城傳奇布萊恩(Kobe Bryant)、NBA天王詹姆斯、網壇傳奇天后(Serena Williams)、挪威長跑天才英格布里森(Jakob Ingebrigtsen)、美國女飛人理查森(Sha Carri Richardson)、巴西足球明星小維尼修斯(Vini Jr.)和美國女籃王牌中鋒威爾森(A’ja Wilson)等。

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▲▼上為NBA巨星詹姆斯、下為法國怪物溫班亞瑪。（圖／Nike提供）

今夏代表美國男籃出征巴黎奧運的詹姆斯說，「每當我踏上球場，我的目標就是歷史最佳。」NBA新人王「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)表示，「勝利的感覺讓我上癮，我為追逐它而生，並享受其中。」

將2度叩關五環殿堂的「台灣蝶王」王冠閎的金句則是，「游泳成就了現在的我。我只想贏，我要在比賽中證明自己。」

王冠閎2021年首度踏上奧運舞台，當時他年僅19歲，就在男子200公尺蝶式預賽游出1分54秒44刷新全國紀錄，可惜後來止步16強準決賽。他去年在全國大專校院運動會以1分55秒42摘金，達到巴黎奧運參賽A標，是我國第2位取得巴黎奧運門票的選手，本屆目標登上頒獎台。