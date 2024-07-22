中華U17女籃世界盃拿第10　總教練許秀勉滿意：所有人拚到最後

▲中華U17女籃前進9到10名排位賽，已創下隊史最佳名次。（圖／取自FIBA官網）

文／中央社

無緣U17世界盃8強的中華女籃，今天在9、10名排名賽以76比86不敵克羅埃西亞，收下第10名，總教練許秀勉評價，對球員整體表現相當滿意。

去年中華隊取得U16亞洲青年女籃錦標賽第4名，首度獲得今年在墨西哥舉辦的U17世界盃女籃參賽資格，分組賽經歷2連敗後，藉由擊敗埃及，隊史首勝開張，可惜16強賽敗給人高馬大的澳洲隊、無緣晉級8強，不過在接連擊敗墨西哥、紐西蘭情況下，今天與克羅埃西亞拚第9名位置。

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在主力潘陳家姍無法上陣情況下，中華隊面對身材具有優勢的對手，首節還取得2分領先，而上半場則靠著許語珊10分帶領下緊咬比分，只是易籃後外線投籃命中率下降，讓中華隊陷入雙位數落敗，不過台灣女將並未放棄，第4節試圖扭轉戰局，但最後還是以10分差落敗。

▲中華U17女籃。（圖／翻攝自Facebook／中華民國籃球協會 - CTBA）

此役中華隊表現最亮眼的依舊是後衛彭郁榛，上場36分鐘的她，攻下全隊最高19分，外帶5籃板、9助攻，而「女戰神」林宇涵則進帳16分、6籃板，另外許語珊、張善筑也有雙位數得分的貢獻。

在場上喊到沙啞的總教練許秀勉接受中央社採訪時表示，在集訓期間剛好碰上U18亞洲盃女籃賽、世界中學生籃球錦標賽，導致全員到齊僅剩1週時間整合，因此對於這次世界盃以第10名作收很滿意，尤其昨役擊敗紐西蘭，一報去年U16亞青銅牌戰落敗之仇，「她們展現不服輸精神，很想要拚這場。」

與具有身材優勢的球隊抗衡，許秀勉從集訓不斷強調進攻的跑動，搭配侵略性防守，「今天就算處於落後，我們也沒有放棄，所有人拚到最後一分一秒，沒有因為有前10名就好，所以我認為孩子整體很努力，只是可惜罰球差了一點。」

即便身高僅有160公分，不過彭郁榛透過本屆世界盃證明自己的實力，許秀勉也對她讚譽有加，「她是很棒的孩子，就算一開始不是先發，但也不會因為身高劣勢，在數據上有所差距，加上個性很拚，而且身為後衛比較理解我想要的東西，在場上能夠確實執行出來。」