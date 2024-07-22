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山本由伸右肩恢復順利　牛棚時間表未定但拚今年復出

▲▼山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇日籍投手山本由伸因右肩不適而被列入傷兵名單。他在22日（台灣時間）賽前受訪時表示，右肩復健正順利進行中。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他現在已經能投200英尺（約60公尺）的距離了，但關於何時開始進行投球練習的時間表尚未確定。他沒有感到疼痛，20日我看過他投球，感覺不錯。」

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山本由伸在接受訪問時說，「我已經順利開始傳接球，並正在逐漸增加距離和強度。現在正在進行復健，希望能夠盡快復出。提升身體狀態非常重要，我正與訓練師討論，逐步接近實戰狀態。」他也確認目前沒有疼痛感，並表示「感覺恢復得非常順利。」

山本由伸於13日被列入為期60天的傷兵名單，預估最早復出時間為8月中旬。針對進牛棚練投的規劃，他透露，「復健時間表是經過訓練師仔細考慮制定的，如果一切順利的話，就會按照計畫進行。」他還提到，他與團隊就復健日程進行了充分討論，雙方溝通非常順暢。

當被問及是否在前一場對洋基的比賽中就已受傷時，山本由伸回應，「不是的，這應該是累積性的問題，還有其他因素造成的。」至於能否在今年內復出，他肯定地說:「當然可以！」

關鍵字： 道奇山本由伸右肩不適復健球隊

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