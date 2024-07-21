7位傳奇球星明星賽夢幻戲碼不列入紀錄　「番外篇」留下經典時刻

▲洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職21日明星賽上演「夢幻對決」，昔日在國際賽爭戰的台灣英雄紛紛登場，9局兩出局後毫無冷場，7位傳奇球星王建民、洪一中、陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平及張建銘合演夢幻戲碼。記錄組跟隨場上發生的狀況都記錄為「番外篇」，比賽以9局兩出局裁定論，不納入明星賽正式紀錄。

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中職明星賽9局下開始有不一樣氣氛，應援團用彭政閔應援曲開始鼓譟，但彭政閔只有作勢打擊。結果從洪總兩出局上場開始打擊「來真的」！王建民走向投手丘對決洪總，打向二壘滾地球，記為失誤。

▲圖為林岳平總教練上場關門。（圖／記者李毓康攝）

陳金鋒登場，「大場面」隨之而來。王建民投出頭部觸身球，引起另類板凳清空。洪一中、陳金鋒站上一、二壘，彭政閔這時登場，用「恰式打法」敲出左外野飛球。兩位外野手都很「捧場」撲接跌倒，形成二壘安打，洪一中還跑回本壘得分。隨後比賽在張建銘對林岳平、葉君璋這對投捕搭檔時，敲出二壘滾地球落幕。

不過因為教練團沒有登錄為明星賽出賽名單，以上這些比賽過程都不會留在正式比賽記錄中，記錄組備註9局兩出局後就裁定比賽。不過記錄組仍用心得以「番外篇」留下歷史性的一刻，王建民砸陳金鋒的觸身球測得95公里，林岳平球速則為108公里。

▲歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為張建銘教練打擊。（圖／記者李毓康攝）