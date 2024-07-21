運動雲

>

粒保樂園大巨蛋開張！女神一粒笑言社恐了　秀秀子最愛大陣仗32撞

▲▼2024中職明星賽六隊啦啦隊女孩聯訪，一粒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼一粒。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽六隊啦啦隊女孩聯訪，一粒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽周末在大巨蛋登場，「粒保樂園」在首場賽事開張，葉保弟替補上陣時，啦啦隊女神一粒在二樓賣力應援，她笑言，「當時有點『社恐』，想著不要拍我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一粒參與明星賽樂在其中，她坦言，「有點緊張，但享受氣氛感覺很好。」大家最期待的粒保樂園終於開張，當時一粒被分配在二樓應援，瞬間大家拿起手機拍她，讓她一度「社恐」發作，她笑言，「想整理一下自己再被拍，看到大家一起跳，保弟也有跳，還滿好玩的。」

短今透露，20日先自掏腰包來看明星賽感受氣氛，看到大家應援直接開始複習，卻發現跟大家左右相反更混亂。但複習之後，今天比較放心一點，臺鋼應援真的很難，而且節奏在大巨蛋舞台很明顯，需要繃緊一點。Maggie也說，「臺鋼的舞真的很難，一直瘋狂複習，希望有好表現。」

今年首次在大巨蛋舉辦明星賽可以避免風吹、日曬、雨淋，賴可分享道，跟戶外比賽對比很大，即使在大巨蛋大家依然很熱情，跳得滿頭大汗。若潼則說，第三年參加明星賽，而且現場3萬3千人更加突破。秀秀子說，「大家一起跳悍將的32撞的動作，非常期待看到所有女孩一起做撞胸，昨天陣仗很精彩，非常喜歡，我們一撞大家都歡呼。」

▲▼2024中職明星賽六隊啦啦隊女孩聯訪，短今(左起)、Maggie、賴可、一粒、若潼、秀秀子。（圖／記者李毓康攝）

▲啦啦隊女孩聯訪，短今(左起)、Maggie、賴可、一粒、若潼、秀秀子。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 明星賽啦啦隊粒保樂園大巨蛋社恐

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

曾總配合搞笑抗議橋段　談王建民登板：可能需要冰敷

曾總配合搞笑抗議橋段　談王建民登板：可能需要冰敷

是不是在臭！舊愛林襄大巨蛋狂喊「臭馬傑森」引全場爆笑

是不是在臭！舊愛林襄大巨蛋狂喊「臭馬傑森」引全場爆笑

王建民與中華隊自拍留下經典畫面　網：感覺可以叫建民爸爸了！

王建民與中華隊自拍留下經典畫面　網：感覺可以叫建民爸爸了！

「粒保樂園」大巨蛋開張　「檸魂歌姬」唱：哈哈！台灣英雄林安可

「粒保樂園」大巨蛋開張　「檸魂歌姬」唱：哈哈！台灣英雄林安可

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

2林襄「臭馬傑森」　馬傑森：專心

3明星第二戰先發　徐若熙碰勝騎士

4「臭馬傑森」應援　林襄：好玩啊

5大谷翔平800安　道奇11局再見安

最新新聞

1高志綱蹲捕　潘威倫明星賽用2球

2高柏鎧歸化變數　張承中稱籃協小媳婦

3栗山英樹來台訪明星賽擁抱王柏融

4王威晨「重外型」　吳念庭：魅力

5曾總實驗室讓曾子祐守三壘

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台鋼雄鷹洋砲魔鷹狂掃23轟　預賽第一之姿闖21日決賽！

模仿郭泰源動作飆速146公里　拿莫．伊漾奪野手速球王冠軍

60名啦啦隊女孩齊聚應援！　史上最香開場舞明星賽登場

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366