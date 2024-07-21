粒保樂園大巨蛋開張！女神一粒笑言社恐了　秀秀子最愛大陣仗32撞

▲▼一粒。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽周末在大巨蛋登場，「粒保樂園」在首場賽事開張，葉保弟替補上陣時，啦啦隊女神一粒在二樓賣力應援，她笑言，「當時有點『社恐』，想著不要拍我。」

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一粒參與明星賽樂在其中，她坦言，「有點緊張，但享受氣氛感覺很好。」大家最期待的粒保樂園終於開張，當時一粒被分配在二樓應援，瞬間大家拿起手機拍她，讓她一度「社恐」發作，她笑言，「想整理一下自己再被拍，看到大家一起跳，保弟也有跳，還滿好玩的。」

短今透露，20日先自掏腰包來看明星賽感受氣氛，看到大家應援直接開始複習，卻發現跟大家左右相反更混亂。但複習之後，今天比較放心一點，臺鋼應援真的很難，而且節奏在大巨蛋舞台很明顯，需要繃緊一點。Maggie也說，「臺鋼的舞真的很難，一直瘋狂複習，希望有好表現。」

今年首次在大巨蛋舉辦明星賽可以避免風吹、日曬、雨淋，賴可分享道，跟戶外比賽對比很大，即使在大巨蛋大家依然很熱情，跳得滿頭大汗。若潼則說，第三年參加明星賽，而且現場3萬3千人更加突破。秀秀子說，「大家一起跳悍將的32撞的動作，非常期待看到所有女孩一起做撞胸，昨天陣仗很精彩，非常喜歡，我們一撞大家都歡呼。」

▲啦啦隊女孩聯訪，短今(左起)、Maggie、賴可、一粒、若潼、秀秀子。（圖／記者李毓康攝）