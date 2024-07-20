周思齊穿17年前球衣自認沒什麼變　「想好好跟誠泰球迷說再見」

▲▼周思齊。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日在大巨蛋登場，明星隊開路先鋒由今年準備引退的周思齊擔綱，他穿上17年前轉賣的前東家誠泰Cobras球衣登場，讓球迷回憶滿滿湧現，總教練葉君璋也稱讚他，身材保持不錯。周思齊透露，穿上誠泰球衣的用意是要好好跟誠泰球迷說再見。

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透過劉姓友人借來當年實戰球衣，周思齊表示，「穿在我身上還滿好看的，其實沒什麼變，就是變老一點。」還記得誠泰球迷會自己辦活動，周思齊希望藉此表達對他們的思念，「我是從那裡出身的球員，過去那些努力的時間、球迷的支持，公司對我的栽培，希望給球迷一個紀念。」

中職走過風波，今年明星賽回到6隊盛況，周思齊坦言，面對新舊交錯的時代，讓新球迷認識誠泰，認識三本柱，「明星賽就像回家，在家裡閒話家常，聊過往的故事，現在面臨的困境等。」郭天信還記得自己看誠泰是6歲時，王躍霖也告訴周思齊，「國中看過誠泰，還曾在誠泰比賽撿球當球僮。」

那年沒有好好跟誠泰球迷說再見，球員各奔東西，周思齊說，「到兄弟之後，我的球迷會把誠泰球衣穿在裡面，外面披著兄弟的球衣，就像『披著象皮的蛇』，大家好像遺忘他們了，但我沒有忘了誠泰球迷，希望他們不要因球隊解散而不愛棒球，歡迎再進場看熱血的我們。」他也向大家宣傳，歡迎9月21日再穿著誠泰球衣來到引退賽。