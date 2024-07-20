陳金鋒、平野惠一明星賽改當壘審還起衝突　葉總按讚演技

▲陳金鋒當壘審演起來。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日首場賽事，直到9局都相當精彩，陳金鋒、平野惠一分別擔任一壘審、三壘審，總教練葉君璋稱讚演技好。

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明星賽進行到9局下，明星隊三壘指導教練平野惠一擔任三壘審，陳金鋒從一壘指導教練改擔任一壘審，而一壘審楊崇煇、三壘審張展榮改當一、三壘指導教練，當潘傑楷敲出安打上壘。楊崇煇上去擊掌，讓潘傑楷嚇一跳，張展榮甚至還在拿莫．伊漾打擊時下達戰術。

拿莫．伊漾打擊時出棒未過棒，捕手戴培峰調度地指向一壘，要一壘審陳金鋒促請裁決，陳金鋒雙手一攤表示沒有出棒。投手吳俊偉甚至牽制一壘，要讓陳金鋒有事情做。

之後拿莫．伊漾打出三壘線邊的強勁滾地球，曾子祐在界外接球再傳到二壘，結果是安全上壘，對於是界內或界外，三壘審平野惠一比出界內手勢，主審甚至召集裁判開會，連一壘審陳金鋒都做出界內的手勢。

主審宣布是內野安打之後，此時中華隊總教練曾豪駒上來走向三壘要跟平野惠一抗議，陳金鋒跑過去擋在中間，不讓二人發生衝突，場面十分有趣。

賽後明星隊總教練葉君璋表示，「一開始就有這個哏，印象中以前林仲秋有一次，鋒哥和平野表演很到位。」不少球員也在明星賽「秀」了一下，葉總說，「球員都很厲害，教練可能還需要練一下。」

自家兄弟投手吳俊偉投球時，平野惠一站三壘審需要判界內、界外，最後判界內，他表示，「當時有點猶豫不知道如何判決，對自家投手有點不好意思。」

突然改當裁判是來自三壘審的邀約，平野惠一說，「聽到當下有點嚇到，心想『真的可以嗎』，很有趣！」他也沒想到曾豪駒會上來抗議，大家演技都不錯。

▲陳金鋒當壘審演起來。（圖／記者黃克翔攝）