海盜2A陳柏毓先發6局6K無失分　投出本季代表作！連4場優質先發

Back-to-back K's from Po-Yu Chen finishes the 4th!



No score as we head to the 5th tonight in Somerset. pic.twitter.com/u6sB2wPyNA — Altoona Curve (@AltoonaCurve) July 20, 2024

▲陳柏毓。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜2A陳柏毓20日（台灣時間）對戰洋基繳出6局無失分，繳出本季首次無失分代表作，可惜未獲得隊友火力支援無關勝敗。

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經過明星賽周短暫休息，陳柏毓登板對決洋基2A，延續7月前兩戰優質先發好表現，前3局沒有被敲出安打，投出兩保送讓對方上壘，也順利化解危機。

陳柏毓直到4局下才被連兩支安打狙擊，隨後連飆2K阻斷對方攻勢，5局下被敲安打後，靠隊友雙殺守備解危，6局下也順利過關。他與洋基2022年第三輪23歲投手Trystan Vrieling同場上演投手戰，雙雙先發6局無失分。海盜2A牛棚8局下掉分，最後以0比2落敗。

陳柏毓先發6局，投了75球，包含36顆好球，被敲4安打，奪6次三振，有2次保送，無失分，繳出本季代表作，從6月底起連4場優質先發，防禦率降至3.66。鄭宗哲同場先發第3棒鎮守游擊，三振、保送各1次，目前打擊率.226。

老虎2A李灝宇先發二壘手，排第2棒，3打數無安打，選到1次保送上壘，幫助球隊跑回1分，目前打擊率.293。