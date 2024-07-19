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旅美2將瓊斯盃初體驗！黃宙騏、葉惟捷都有NBA夢

▲旅美小將黃宙騏(左)、葉惟捷。（圖／記者簡名杉攝）

▲旅美小將黃宙騏(左)、葉惟捷。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

旅美小將黃宙騏、葉惟捷於第43屆瓊斯盃籃球邀請賽代表中華藍隊出賽，首度披上國家隊戰袍的兩人，雖上場機會不多，但在今(19)晚對決阿聯的比賽都獲得出賽機會，並各有6分進帳，目前都在美國NCAA一級大學打拚的的兩位，皆坦承有打進NBA的夢想，也希望透過這次瓊斯盃的經驗，讓自己更加成長。

中華藍總教練圖奇解釋，為何讓兩人直接進入中華藍，而不是從中華白先打起，他強調是因為要平衡兩支隊伍，希望兩隊都有年輕球員與老將的組合，這樣能讓他們教學相長，也能使年輕選手透過這樣的學習更快吸收、更加進步。

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首次披上國家隊戰袍就直接加入中華藍，黃宙騏坦言自己第一時間有點驚訝，「覺得說我從小到大沒有打過中華隊，為什麼第一次就進到藍隊？」經過調適過後，認為能跟一些學長們同隊打球，對自己來說也是非常好的經驗。

葉惟捷則表示，他認為白隊也有很多好手能夠直接入選藍隊，像是他的學長宋昕澔、吳志鍇等，但既然教練這次肯定他，把他選進藍隊，他覺得是教練對他的肯定跟信心，也認為這是「遲早」會碰到的強度，所以更想把握機會，發揮出自己最好的表現，不要讓教練失望。

目前就讀猶他大學的黃宙騏與就讀阿拉巴馬農工大學的葉惟捷，都是效力於美國NCAA一級的球隊，兩人也都坦承自己有NBA夢，黃宙騏說，他希望透過國中、高中、大學不斷的成長，以踏進職業舞台為目標；葉惟捷則指出，他在國中就有旅美夢，經過跟家人討論以及自己考量之後，選擇高中畢業才出發，希望能在美國繼續發揮、增進自己的技術，如果在美國有更好的舞台當然留在美國最好。

談到自己的偶像，黃宙騏透露是隊友陳盈駿，他表示自己從小就開始看陳盈駿打球，希望在國家隊能跟他好好學習，另外克里夫蘭騎士隊的米歇爾(Donovan Mitchell)也是他效仿的對象，期盼能跟他一樣攻防兩端都表現得非常強悍。

而小時候曾跟劉錚合照的葉惟捷，則表示自己是以劉錚跟陳信安為目標，指出他們的身材相仿，也會去網路上找他們的影片來學習；小時候跟偶像合照，長大卻成隊友，葉惟捷坦言在集訓前一天自己既期待又緊張，笑說自己是直到跟劉錚比較熟識了，才敢秀出兩人的合照給他看。

關鍵字： 黃宙騏葉惟捷瓊斯盃中華藍

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