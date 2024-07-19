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洗刷慘敗烏克蘭怨氣　「無傷」莫巴耶率中華白大勝美國

▲莫巴耶率中華白大勝美國、關達祐。（圖／籃協提供）

▲莫巴耶率中華白大勝美國。（圖／籃協提供）

記者簡名杉／新北報導

第43屆瓊斯盃籃球邀請賽中華白隊今(19)晚交手美國，中華白一洗昨日以27分之差慘敗烏克蘭怨氣，今晚靠著莫巴耶全場25分、7籃板、3助攻、3抄截、4阻攻，關達祐、游艾喆、吳志鍇各挹注14分、11分、11分，終場以108比97大勝美國，以3勝3敗戰績重返五成勝率。

中華白次節靠著關達祐單節獨覽10分，拉開首節的僵局，幫助中華白帶著12分領先進入下半場，易籃再戰之後，換成莫巴耶的舞台，他末節連續高難度後仰跳投，單節獨得11分，不僅屢屢撲滅對手的翻撲氣焰，並一度拉開分差到20分以上，成功為中華白打下一場大勝。

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全場有25分、7籃板、3助攻、3抄截、4阻攻驚人表現的莫巴耶，昨天對戰烏克蘭並沒有出賽，中華白主帥桑茂森昨透露，他是因為有傷在身才坐壁上觀，不過莫巴耶今天澄清，他的身體狀況一切良好、沒有任何問題，但他也尊重教練讓他輪休的指示。

▲莫巴耶率中華白大勝美國、關達祐。（圖／籃協提供）

▲中華白關達祐。（圖／籃協提供）

他指出全隊上半場的防守表現並不穩定，經過半場教練的提醒、調整之後，防守有加強、球的流動也更加流暢，而首次參戰瓊斯盃的關達祐也說，全隊上半場調整的並不是太好，下半場把防守強度拉上來之後，分數才得以越拉越開。

關鍵字： 莫巴耶瓊斯盃中華白

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