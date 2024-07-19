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魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

活動小組 / 綜合報導

你是魔獸迷嗎？還在為手速太慢，搶不到門票而嘆氣嗎？ETtoday新聞雲APP要送你2024 The Asian Tournament 亞洲巡迴賽門票啦！即日起至7月25日前，下載新聞雲APP，參加「全民搶寶」活動，就有機會贏得2024 The Asian Tournament 亞洲巡迴賽－台北站 7/26、7/27球賽門票2張一人中獎2人同行投注的注數越多中獎機率越大手刀投注去>>>

●我想要2024 The Asian Tournament 亞洲巡迴賽門票

▲（圖／活動小組提供）

▲快參加新聞雲APP「全民搶寶」，就有機會一睹魔獸風采，一人中獎2人同行！

魔獸炫風Dwight Howard，這次將隨著2024 The Asian Tournament 亞洲巡迴賽－台北站再次襲台！這次將集結六支分別來自台灣、澳門、香港、菲律賓等多國球隊，帶著全新型態、全新賽制和全新體驗來到台灣。現在下載新聞雲APP，參加全民搶寶參與下注。1注100枚東森幣，就有機會抽中2024 The Asian Tournament 亞洲巡迴賽－台北站7/26、7/27球賽門票2張 (一人得標，2人同行) 投注的注數越多，中獎機率越大！讓我們一起相約台北和平籃球館見！

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《下注步驟解說》
步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，進入新聞雲APP頁面，點選下方會員中心按鈕(參下圖1)
步驟2、於全民搶寶專區點選【看更多獎品】
步驟3、選擇要下注的球賽日期
步驟4、針對選定的場次進行下注，下注的注數越多、中獎機會越大喔。

▲（圖／活動小組）
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