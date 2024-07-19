魔獸迷快看　新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票

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《下注步驟解說》

步驟1、下載註冊或開啟新聞雲App，進入新聞雲APP頁面，點選下方會員中心按鈕(參下圖1)

步驟2、於全民搶寶專區點選【看更多獎品】

步驟3、選擇要下注的球賽日期

步驟4、針對選定的場次進行下注，下注的注數越多、中獎機會越大喔。



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