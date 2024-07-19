日職球團竟傳LINE招募　曾祥鈞傻眼：我還以為是詐騙

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

富邦勇士長人曾祥鈞今(19)日正式加盟日本職籃B聯盟的名古屋戰鷹隊，談到加盟過程竟然曲折離奇，總經理渡邊竜二透露，他一開始是透過關係要到曾祥鈞的LINE，接著便直接傳訊息詢問他加盟意願，曾祥鈞打趣表示，「看到有一個沒頭像的帳號傳訊息給我，我一開始還以為是詐騙。」

對於曲折離奇的加盟過程，渡邊竜二指出，因為他曾透過自己好友、去年瓊斯盃的日本隊教練松藤貴秋了解很多台灣球員情報，松藤教練特別向他推薦曾祥鈞，所以他已經觀察曾祥鈞一段時間了，他認為曾祥鈞不僅有身材，速度跟外線能力也非常出色，因此透過關係要到曾祥鈞的LINE，直接傳訊息招募他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾祥鈞透露，自己是在健身房重訓的時候，突然收到一個不知名、無頭像的帳號傳一段全英文的訊息給他，他一開始以為是詐騙，結果跟經紀人討論之後才發現真的是名古屋戰鷹對的總經理渡邊竜二。

他笑說，突然收到一段全部都英文，並且邀約要不要到日本打球的訊息，自己一開始當然是半信半疑，後來經過確認之後，發現到真的有機會到日本打球，自己也非常開心、興奮。

▲曾祥鈞加盟名古屋戰鷹。（圖／記者簡名杉攝）

總結自己這三年多在台灣的職業生涯，曾祥鈞直言自己的表現不夠穩定，太過起起伏伏，希望到日本打球之後能夠更加穩定，這次跟戰鷹簽下一紙為期一年的亞洲外援合約，曾祥鈞也期盼自己能吸取更多經驗，挑戰更多好球員，讓自己變得越來越好。