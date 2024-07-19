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日本女子體操隊長遭退隊！確定無緣巴黎奧運　未成年抽菸飲酒惹議

▲▼日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸，被送回日本接受調查。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）

▲日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸遭退隊。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata，下同）

記者游郁香／綜合報導

日本體操協會今(19)日在東京召開緊急記者會，宣布19歲的女子體操隊隊長宮田笙子因「未成年」吸菸和飲酒違反規定，確定將她退隊，由於已經過了更換選手的期限，日本體操女團只能以剩下的4人參賽，戰力大受打擊。

19歲的宮田笙子是日本女子體操隊王牌，卻在巴黎奧運開幕前1周，爆出「未成年吸菸」的風波；日本法律規定，必須年滿20歲才能吸菸。日本體操協會今日在記者會上公布調查結果，7月15日接到了有關宮田違規抽菸的消息；7月16日，她就讀的順天堂大學教練原田睦向宮田確認此事。

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▲▼日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸，被送回日本接受調查。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）

協會方面認為需要與宮田本人進行確認，因此請她和教練一起從摩納哥的訓練基地返回日本。7月17日，兩人搭機返回日本，隨即參加日本體操協會的調查，確認了宮田違反日本奧委會與體操協會的行為規範，日本體操協會提出宮田退出巴黎奧運的申請。

原本傳出可能由曾參加過2016年里約奧運與上屆東京奧運的杉原愛子頂替參賽，但日本體操協會表示，由於已經過了更換選手的期限，本屆巴黎奧運女子代表隊只能以剩下的4人岸里奈、岡村真、中村遥香和牛奥小羽參賽。

▲▼日本體操隊長宮田笙子爆出未成年抽菸，被送回日本接受調查。（圖／翻攝自IG／shoko_miyata）

值得一提的是，日本體操協會在報告中還提到，宮田今年6月底至7月期間在國家訓練中心飲酒。

日本體操協會會長藤田直志公開致歉，他表示自己責任重大，在短時間內確認了「兩個問題」，「這不僅是宮田本人的問題，更是整個體操協會的問題，我們必須認真對待。宮田本人犯了錯，我們將全力支持她邁出未來的第一步。」

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運體操宮田笙子

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