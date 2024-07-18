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週三青年日座談台灣健兒的奧運之路　趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲週三青年日座談，探討挑戰世界之巔「台灣健兒的奧運之路」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2024巴黎奧運即將在7月26日登場！台灣棒球名人堂協會理事長趙士強回憶自己在1984年代表台灣參加洛杉磯奧運的經驗時表示，雖然當時在左營訓練中心的月薪只有1500元，但可以代表國家出征，人人都覺得很有榮譽感。此次在柔道比賽以第一種子之姿進軍巴黎的楊永緯，他的經紀人、澄禹行銷有限公司總經理楊欣怡表示，楊勇緯從國小就立志要在奧運奪金，面對即將到來的巴黎奧運，「壓力山大」可想而知，他將在7月27日出賽，希望全台灣民眾都能為他加油。

Y’s Day「週三青年日」17日晚間舉辦座談，主題為「挑戰世界之巔—台灣健兒的奧運之路」，趙士強與楊欣怡是在這場座談會中與青年分享經驗與看法時，做上述表示。同場受邀的來賓還包括身兼手球協會理事長的政治大學法律系副教授林佳和、東吳大學政治系助理教授陳方隅、台灣足球發展協會理事長石明謹、身兼北市足球協會理事長的台北市議員林亮君，以及身兼台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊。

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座談會主持人東吳大學政治系助理教授陳方隅在開場時提到，運動的面向非常寬廣，除了運動員，還能從觀賞者、參與者、贊助者以及政策制定者的角度，大家一起來關心並促進運動發展。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲東吳大學政治系助理教授陳方隅。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲手球協會理事長、政治大學法律系副教授林佳和。

手球協會理事長、政治大學法律系副教授林佳和指出，人類有激烈競爭求勝的本能，如何不訴諸戰爭，以較文明且公平的方式來展現國族主義，這就是現代奧運的起源。台灣選手在各屆賽會中為國爭光，令人感動，但他認為，「體育是國家的，運動是社會的」，獎牌和世界排名固然引人注目，但更重要的是多數人都把運動當成基本生活元素，讓運動在台灣深度扎根。

台灣棒球名人堂協會理事長趙士強在座談會中也分享自己於1984年代表台灣參加洛杉磯奧運的經驗，他表示，雖然當時在左營訓練中心的月薪只有1500元，但可以代表國家出征，人人都覺得很有榮譽感。

趙士強回憶，當年賽前黃金訓練時段，「只有我們在選手村集合練習踢正步」，到了開幕會場才發現他國選手都輕鬆自然地左右揮手，中華健兒們卻愣在原地不知如何是好，至今讓他難以忘懷。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣棒球名人堂協會理事長趙士強。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲「柔道男神」楊勇緯的經紀人、澄禹行銷有限公司總經理楊欣怡。

「柔道男神」楊勇緯的經紀人、澄禹行銷有限公司總經理楊欣怡表示，楊勇緯是她簽下的第一個運動員，她的工作就是為運動員在有限生涯時間中，爭取最大利益與商業價值。

楊欣怡指出，楊勇緯在國小六年級簽畢業紀念冊時就寫下「要在奧運奪金」，經歷不斷的訓練和努力，終於在上次奧運奪下銀牌，並在去（2023）年亞運贏得金牌。

談到眾人期待楊勇緯在本屆巴黎奧運奪牌的壓力，楊欣怡也透露，楊勇緯的家人非常地支持他，所以當他有壓力需要化解時，家人是他最大的後盾，而楊勇緯也曾經告訴她，與其擔心，不如專注把當下該做的事情做好，所以在出賽前，楊勇緯就是把每天該做的訓練做好，準備在巴黎奧運開幕的第二天出賽，屆時希望全台灣民眾都能為他加油。

談到近來籃球協會「男選手5千元、女選手3千元」的出場費爭議，知名球評、台灣足球發展協會理事長石明謹表示，這凸顯體育界性別價值失衡的現況，需要重新檢討，因為「運動應該讓全體選手和觀眾都能藉此找到自己的認同、熱情和價值」。

石明謹也指出，從賽場、體制、法律、代表權直到轉播權，都是各方角力的戰場，所謂「政治歸政治，體育歸體育」，他認為這是不可能的。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲知名球評、台灣足球發展協會理事長石明謹。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲北市足球協會理事長、台北市議員林亮君。

北市足球協會理事長、台北市議員林亮君表示，除了球迷和全國民眾的期待，運動員需要訓練和復健資源，因此企業贊助是不可或缺，但是企業考慮投入運動賽事的考量通常會包括觀眾數、稅負減免和運動成績，因此曝光度較低的小眾運動在尋求企業支持時更是辛苦。林亮君認為，政府運動局處應透過場地提供、運動推廣等多元方式，積極支持運動員的發展。

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊表示，對現代民族國家而言「運動即國力」，事實上，運動所展現的不只是國民的健康與體力，更是一個主權國家的文化、外交、產業、形象、基礎建設，甚至是國家治理能力的展現，而台灣運動選手的優異表現，更是台灣進行對外國際交流的重要軟實力。

董思齊表示，週三青年日活動最重視的是「青年主流化」理念的實踐，台灣需要為青年提供更多政策支援，讓熱愛運動賽事的青年朋友們，能有更多參與體育發展和投入體育產業的機會。

董思齊強調，為了國民健康，政府推出新版「體育運動政策白皮書」，並在北中南東辦理4場論壇，凝聚全民運動的共識。同時，總統賴清德總統也宣示要成立「體育暨運動發展部」，企盼能達到「運動新台灣」的願景，進而讓「台灣新世界」。

▲週三青年日座談台灣健兒的奧運之路，趙士強、楊勇緯經紀人分享實戰經驗。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

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